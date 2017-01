Concorso scuola docenti 2016/ Graduatorie di merito, prove suppletive aprile 2017 per “migliaia di insegnanti” (Miur, ultime notizie oggi 12 gennaio)

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, GRADUATORIE DI MERITO: PROVE SUPPLETIVE AD APRILE 2017. "MIGLIAIA DI INSEGNANTI COINVOLTI" (OGGI, 12 GENNAIO) - Saranno migliaia gli insegnanti coinvolti nelle prove suppletive del concorso scuola 2016 che si svolgeranno ad aprile 2017. Si tratta di tutti quei docenti che hanno presentato ricorso per essere stati esclusi dalla selezione bandita dal Miur. Il sindacato Anief canta vittoria dopo che il ministero dell'Istruzione ha stabilito che si dovranno svolgere appunto le prove suppletive per i ricorrenti. Saranno varie, spiega il sindacato, le tipologie di aspiranti docenti alle prese il prossimo aprile con le prove del concorso scuola 2016 e che concorreranno per i quasi 64mila posti messi a bando. A svolgere le prove suppletive ad aprile 2017 saranno "il personale già di ruolo, gli insegnanti tecnico pratici, i diplomati magistrale a indirizzo linguistico, i dottori di ricerca il cui titolo è stato considerato abilitante, i diplomati Isef, gli educatori, i docenti che hanno ottenuto l'abilitazione disciplinare o la specializzazione su sostegno dopo la scadenza per la presentazione della domanda, oltre che i docenti che hanno ottenuto il riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero dopo la scadenza per la presentazione della domanda di accesso al concorso, i ricorrenti che hanno concluso i percorsi formativi Afam e Pas".

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, GRADUATORIE DI MERITO: PROVE SUPPLETIVE AD APRILE 2017. I TEMPI (OGGI, 12 GENNAIO) - Il concorso scuola docenti 2016 non è ancora terminato. Iniziata lo scorso anno, con le prove che si sono svolte in primavera, la selezione bandita dal Miur continuerà anche nel 2017. I ricorrenti saranno infatti chiamati a svolgere le prove a partire dal prossimo aprile: potranno quindi partecipare al concorso scuola docenti 2016 tutti quegli insegnanti che hanno presentato ricorso contro l'esclusione. Come riporta OrizzonteScuola, già da alcuni mesi il Miur ha avviato una ricognizione delle categorie e del numero di candidati destinatari di pronunce favorevoli e ha individuato i posti/classi di concorso per cui dovranno essere svolte le prove suppletive. Adesso si attende la pubblicazione del calendario nazionale dei queste prove suppletive del concorso scuola docenti 2016. Le prove scritte sono previste per il mese di aprile 2017: considerando il tempo necessario per la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove pratiche e orali, si ipotizza che tutta procedura possa concludersi entro giugno con l’approvazione delle graduatorie di merito definitive.

© Riproduzione Riservata.