Mobilità docenti 2017/ Miur news, incontro con i sindacati: le precedenze e le preferenze, cosa può cambiare (Ultime notizie oggi, 12 gennaio)

MOBILITÀ DOCENTI 2017: MIUR NEWS, INCONTRO CON I SINDACATI. LE PRECEDENZE E LE PREFERENZE, COSA PUÒ CAMBIARE - Ci sono molti nodi da sciogliere per quanto riguarda la mobilità docenti 2017 e oggi sarà una giornata importante in tal senso, perché ci si occuperà di precedenze e di posti persi nell'incontro tra Miur e sindacati per la stesura del contratto sulla mobilità. Di conseguenza questo è un argomento che indirettamente coinvolge tutti i docenti di ruolo interessati alla mobilità. Sono molti allora gli aspetti da chiarire, a partire dal modo in cui i docenti otterranno la sede del trasferimento in seguito a precedenza, una procedura che l'anno scorso ha destato dubbi in quanto a correttezza. È bene ricordare che anche per il prossimo anno scolastico la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità viene riconosciuta ai docenti non vedenti e emodializzati. Il docente che, invece, assiste un familiare secondo la legge n.104/92 non ha alcuna precedenza nella mobilità, ma può usufruire di tale diritto nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Come si otterrà la titolarità per i docenti assunti su ambito territoriale nelle scuole oggetto di dimensionamento? L'incontro di oggi tra Miur e sindacati dovrà affrontare anche questo argomento, secondo Orizzonte Scuola.

MOBILITÀ DOCENTI 2017: MIUR NEWS, INCONTRO CON I SINDACATI. LE PRECEDENZE E LE PREFERENZE, COSA PUÒ CAMBIARE - I sindacati e il Miur hanno cominciato a discutere del nuovo contratto per la mobilità docenti 2017 e una delle novità più importanti riguardanti le preferenze sarà l'inserimento del codice unico dell'istituto comprensivo o superiore, quindi non più i singoli codici meccanografici. I docenti, che potranno indicare fino ad un massimo di 15 preferenze di cui massimo 5 scuole, non potranno esprimere una singola sede, ma un intero codice meccanografico dell'istituto comprensivo o superiore. La scuola serale e diurna prevede ancora una distinzione, quindi tali sedi saranno ancora esprimibili nella domanda di mobilità e il docente dovrà indicarle chiaramente nella domanda. Cosa cambia concretamente? Il docente non potrà più scegliere di un Istituto di Istruzione superiore che comprende professionale, tecnico e liceo uno dei tre, ma indicare il codice meccanografico unico dell'IIS. Non sono ancora chiari, però, i criteri per l'assegnazione dei docenti ad un organico o all'altro. Anche questo tema dovrà essere affrontato nell'incontro tra i sindacati e il Miur.

© Riproduzione Riservata.