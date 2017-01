SCUOLA/ Cosa chiede a genitori (e prof) un 13enne "troppo effeminato"?

"Troppo effeminato, tredicenne tolto alla madre. E a Padova scoppia la polemica", o almeno così auspicherebbe il titolista di Repubblica che rilancia la notizia che il Mattino di Padova ha messo in prima pagina martedì 10 gennaio. Senza il contorno di un po' di polemica, si sa, i lettori sono meno motivati a seguire i commenti.

Anche l'Ansa rilancia la notizia con un titolo fotocopia: Minore allontanato da madre perché "effeminato". Se solo l'articolista avesse pensato a un punto di domanda in fondo a quella frase, il titolo sarebbe anche buono. L'effetto del supplemento di punteggiatura sarebbe evidente: il colore della cronaca virerebbe immediatamente e con esso anche il senso dell'articolo. Tutto meno enfatico, e molto probabilmente più aderente alla complessa "realtà dei fatti". La cronaca non è mai banale, così come non lo sono i registri scelti per presentarla e commentarla. La vicenda del giovane tredicenne oggetto in questi giorni di molte attenzioni mette alla prova l'approccio del mondo della comunicazione su alcuni importanti snodi della vita di ciascuno, dalla differenza sessuale (nel suo manifestarsi nella pubertà) alle relazioni (partendo da quelle in famiglia), alla vita dei singoli nel contesto delle leggi e delle istituzioni, che rappresentano lo specifico della vita umana, la quale non è mai puramente biologica, ma sempre giuridica.

Entrambi gli articoli fanno leva sulla tesi dell'avvocato difensore della famiglia, che fa ottimamente il proprio dovere cercando negli atti della controparte i punti deboli e le crepe dove infilarsi per demolire la tesi avversa: "scandalizza, ha dichiarato il legale, la decisione di allontanare un ragazzino solo per l'atteggiamento effemminato. Mi sembra un provvedimento di pura discriminazione". E se così fosse l'avvocato avrà anche vita facile nel far valere nelle sedi deputate i diritti dei genitori suoi assistiti. Mentre le difese dei diritti del figlio sono prese d'ufficio dal Tribunale per i minori.

Dalle scarse notizie riportare dai media non è facile farsi un'idea della vicenda, salvo il palpabile interesse mediatico a presentare i fatti come un possibile caso di discriminazione omofoba perpetrato dal Tribunale per i minori. Se fosse vero, lo scoop sarebbe assicurato, ma intanto è sufficiente una mezza notizia per alimentare il dibattito. Almeno in attesa di una smentita che infatti non si fa attendere. Ne dà conto un pezzo equilibrato del corriere.it pubblicando la smentita del presidente del Tribunale dei minori di Venezia, Maria Teresa Rossi, che replica: "Non allontaniamo un minore dalla famiglia perché ha un atteggiamento effeminato. Noi non facciamo discriminazioni di natura sessuale o di tendenza. Il nostro interesse riguarda il comportamento complessivo di un minore se presenta o meno difficoltà".