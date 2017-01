ESAME DI STATO 2017, NOVITÀ SULLA MATURITÀ: TEST INVALSI IL QUINTO ANNO E STOP ALLA TERZA PROVA, MA DAL 2018 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO) - Il 2017 sarà un anno importante per gli studenti che dovranno sostenere l'esame di Stato: sarà infatti l'ultimo per la Maturità con tre prove scritte. Con la legge Buona Scuola sono state apportate delle modifiche importanti, che però saranno introdotte nel 2018. Le novità sono significative: non ci sarà più la terza prova, mentre è stata inserita una prova Invalsi da svolgere il quinto anno. Il voto non influirà sull'esame finale, ma rappresenta un requisito per l'ammissione ad esso. Per quanto riguarda, invece, i commissari esterni, saranno sempre tre oltre al presidente. Il testo passerà al Parlamento, quindi potrebbero esserci ulteriori novità prima che diventi esecutivo, ma non c'è da aspettarsi rivoluzioni. Il nuovo esame di Stato sarà costituito dalla prima prova scritta di italiano (voto massimo 20 punti), da una seconda prova di indirizzo (voto massimo 20 punti), da un colloquio orale (voto massimo 20 punti), dal credito scolastico (punteggio massimo 40 punti). Il voto quindi si esprimerà ancora in centesimi.

ESAME DI STATO 2017, NOVITÀ SULLA MATURITÀ: TEST INVALSI IL QUINTO ANNO E STOP ALLA TERZA PROVA, MA DAL 2018 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO) - Una delle novità del nuovo esame di Stato è l'inserimento della prova Invalsi su italiano, matematica e inglese da svolgere il quinto anno. Verrà svolta in un periodo differente dalla Maturità, non confluirà nel voto finale, ma rappresenta un requisito per essere ammessi all'esame di Stato e l'esito verrà riportato insieme al diploma. Appare evidente la crescita del peso dei crediti formativi, che avvicina maggiormente gli studenti al 60, il voto minimo, mentre l'esame orale, una delle prove più temute, è stata normalizzata e quindi il suo valore è stato equiparato a quello delle altre prove. L'obiettivo del nuovo esame di Stato è quello di stabilire la Maturità come termine di un percorso di studi. Prossimamente comunque, come riporta Skuola.net, verranno forniti maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla conversione dei crediti per chi frequenta il terzo e quarto anno.

