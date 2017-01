ISCRIZIONI SCUOLA 2017, MIUR: AL VIA LE DOMANDE ONLINE. TERMINI E ISTITUTI INTERESSATI (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - A partire dalle ore 8:00 di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, tutti gli studenti che dovranno accedere alle prime classi delle scuole primarie e secondarie, sia di primo che di secondo grado, potranno fare domanda per l'anno scolastico 2017-2018. Interessanti anche coloro che vogliono acceere ai corsi di formazione e istruzione resi disponibili dai centri di formazione di tipo personale delle Regioni che hanno aderito all'iniziativa, ovvero Lombardia, Molise, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto e Sicilia. Una volta completata l'iscrizione, previa registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it, si riceverà in tempo reale una ricevuta di conferma via posta elettronica. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, rimane valida la modalità cartacea che potrà essere effettuata a partire da oggi fino al prossimo 6 febbraio. Il termine è identico a quanto previsto per tutti gli altri istituti. Il Miur ha sottolineato inoltre, ribadisce il Corriere Nazionale, che non esiste priorità in base all'ordine d'arrivo. Le domande che verranno effettuate prima non avranno quindi alcuna precedenza sulle restanti. Come già comunicato lo scorso 9 gennaio, le famiglie degli studenti potranno ricevere eventualmente assistenza telefonica grazie al servizio indetto dal Miur.

ISCRIZIONI SCUOLA 2017, MIUR: AL VIA LE DOMANDE ONLINE. IL SUPPORTO PER LE FAMIGLIE COLPITE DAL SISMA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Una parentesi a parte va aperta per tutte quelle famiglie che sono state colpite dai recenti terremoti nel Centro Italia. Il Miur ha infatti previsto un supporto attivo, grazie al contributo degli istituti, per eseguire le iscrizioni scuola 2017. Tramite una circolare, il Miur ha stabilito che gli studenti residenti nelle Marche, nel Lazio, in Abruzzo ed in Umbria potranno indicare più istituti nella loro domanda. La scelta definitiva verrà invece fatta in seguito, seguendo alcuni termini fissati che il Ministero renderà noti in una prossima circolare. Per gli alunni della scuola dell'infanzia le scelte saranno inoltre due, mentre tre per le prime classi delle scuole primarie e seccondarie di primo e secondo grado. Il Miur ha inoltre previsto un supporto per tutte le famiglie all'interno dell'area apposita di cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola, dove saranno disponibili diverse informazioni e servizi, fra cui i risultati a distanza per il mondo del lavoro e l'università e gli orari delle diverse attività.

