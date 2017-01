SCUOLA/ "Alle medie i docenti non sanno più chi sono i loro allievi"

Non è facile parlare di scuola media con cognizione di causa: facile è bollare la scuola media come l'anello debole del sistema formativo dell'istruzione italiano. In ogni caso, a questa età i docenti possono realmente essere insegnanti cioè lasciare il segno nei ragazzi, anche se la scuola media, come concepita, ha bisogno di una seria riforma. Ne abbiamo parlato con Cesare Cornoldi, autore, insieme allo scomparso Giorgio Israel, di Abolire la scuola media (Il Mulino, 2015).

Professor Cornoldi, la scuola media unica ha compiuto nel 2012 cinquant'anni dalla sua istituzione. Può trarne un bilancio generale dal suo punto di vista?

Come avrà visto il mio bilancio è piuttosto negativo. Ho cercato di documentare questo giudizio con i dati che in gran parte erano già disponibili alla comunità italiana, in modo da evitare di lasciarmi andare a pure impressioni e prese di posizione. Ho fatto presente pure che la "scuola di mezzo", che deve trattare con la preadolescenza e la prima adolescenza, è per se stessa in una situazione non facile, comune per i molti paesi del mondo su cui ho potuto trovare informazioni, ma che la situazione italiana si presenta in una condizione particolarmente deprimente.

In sintesi, quali sarebbero tre motivi sostanziali per abolire l'attuale scuola media così come è ora, per tacere degli altri?

Tre obiettivi fondamentali della scuola dovrebbero essere: sviluppare l'apprendimento, produrre motivazione, creare persone etiche e civili. Mi pare che in molte scuole secondarie di primo grado questi tre obiettivi siano solo modestamente raggiunti. Il discorso è ovviamente semplificato e perde di vista tutti i traguardi specifici che i nostri studenti raggiungono, ma è proprio questo il problema: gli insegnanti di scuola media seguono talvolta bene i programmi scolastici e portano — nei migliori dei casi — gli studenti a acquisizioni specifiche importanti, ma cosa importa questo se gli obiettivi fondamentali non sono raggiunti?

Nel suo libro lei spiega in maniera chiara i singoli punti di tale questione. Ad esempio, potrebbe indicarci cosa intende per "ridimensionamento massiccio di programmi per disciplina"? Si tratta dunque delle famose competenze?

Il termine "competenza" è inevitabilmente generico e per certi versi discutibile, dal momento che non può essere scorporato dalle conoscenze. Tuttavia esso può essere associato all'idea degli obiettivi essenziali e a lungo termine che la scuola dovrebbe assicurarsi di raggiungere. Io credo che il successo di un progetto formativo dovrebbe essere considerato non solo guardando come fanno i ragazzini all'esame di terza media, ma anche esaminando a lungo termine se i ragazzini sono stati messi nelle migliori condizioni per affrontare gli impegni successivi. Solo in questo caso abbiamo costruito competenze che servono per la scuola e per la vita.

Quali potrebbero essere delle piccole, grandi modifiche concrete nell'organizzazione della didattica alla scuola media, concretamente attuabili senza dover sconvolgere questo segmento, magari con un'ennesima riforma?