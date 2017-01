SCUOLA/ Sindacati, politica, posti & deroghe: ecco la storia di un pasticcio all'italiana

In questi giorni i decreti attuativi della legge 107/15, varati dal governo Gentiloni, sono al centro dell'attenzione dei media, ma ben altro bolle in pentola, più sostanziale. La lettera aperta che la dirigente dell'Istituto Severi di Padova ha scritto, qualche giorno fa, sulle pagine del Corriere della Sera a un docente di diritto della sua scuola, per chiedergli perché fosse tornato al lavoro solo per un giorno, mettono il dito nella piaga sulla gestione del personale della scuola italiana. Il docente, secondo la sua preside, il primo giorno di scuola aveva presentato una domanda di permesso sino a Natale ed era riapparso in istituto il 23 dicembre, ultimo giorno prima delle vacanze. Il suo comportamento, più che legittimo, ha però fatto perdere l'incarico a una supplente giovane e motivata, che, per il meccanismo delle graduatorie non può nuovamente essere chiamata su quella cattedra. Ovviamente il professore ha potuto usufruire di un nuovo permesso e ora gli studenti hanno cambiato docente di diritto.

Il caso di Padova non è ovviamente l'unico, anzi proprio quest'anno si è verificata una girandola di decine di migliaia di docenti con un ampio utilizzo dei docenti senza abilitazione, che di fatto ha messo in luce le grandi falle dell'istruzione italiana. Proviamo a spiegare com'è gestito il sistema delle risorse umane nella scuola statale, quali sono i risultati ottenuti dal governo Renzi e quali prospettive si aprono con la Fedeli.

Uno dei primi obiettivi della Buona Scuola era quello di assumere tutti i docenti della prima fascia (graduatorie ad esaurimento) composta da docenti che per anni avevano avuto incarichi di insegnamento e che secondo la Corte Europea avevano i titoli per entrare a far parte del personale di ruolo. Questi prof, assunti con un meccanismo progressivo a scaglioni, sono stati assegnati alle scuole in base al piano dell'offerta formativa; alcuni hanno coperto posti vacanti, altri, chiamati in gergo i "potenziatori", avevano il compito di rafforzare una certa disciplina o un certo ambito di studio. Ebbene, di questi docenti nell'anno in corso si è persa quasi ogni traccia.

Poi era stata avviata la stagione dei concorsi ordinari; sia per rispondere al normale turnover, sia — anche tramite la costituzione degli organici dell'autonomia (più ampi rispetto all'organico necessario a coprire i posti) — per far scomparire in modo definitivo le supplenze annuali e intaccare le supplenze temporanee. In questa fase erano poi stati istituiti gli ambiti territoriali in sostituzione delle famigerate graduatorie, una sorta di contenitore di tutti i docenti che sarebbero stati assegnati alle classi in base alla cosiddetta chiamata diretta da parte dei presidi.