ISCRIZIONI SCUOLA 2017 / Aperte online: domanda inviata sbagliata, come fare (Ultime notizie Miur, oggi 18 gennaio)

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE: È SE LA DOMANDA INVIATA È SBAGLIATA? (OGGI 18 GENNAIO) - Prosegue l’attività delle iscrizioni scuola sul canale Miur online, con l’invio delle domande di pre-iscrizione che da tre giorni coinvolge centinaia di migliaia di famiglie italiane: mentre resta sempre importante ribadire come non vi sia il criterio dell’ordine di arrivo, è altrettanto importante completare senza errori i vari passaggi della compilazione della domanda. Come ribadisce il Miur, «la domanda, una volta inviata dalla scuola, non può più essere modificata. In caso occorresse apportare delle modifiche, è necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può restituirla, sempre attraverso il portale». Per questo motivo, in caso di problemi o di errori durante il caricamento sul portale Iscrizioni, è utile contrattare direttamente la scuola senza farsi problemi sulle tempistiche. Si hanno lo spazio e il tempo infatti fino al prossimo 6 febbraio 2017, quando chiuderanno i termini di iscrizioni.

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE: IL CASO DEI CFP (OGGI 18 GENNAIO) - Fino al prossimo 6 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole del Miur per questo nuovo anno 2017; aperte le iscrizioni dalla giornata di ieri sul portale del Ministero dell’Istruzione, per la prima classe delle scuola di ogni ordine e grado. Mentre però per le primarie, medie e superiori è obbligatoria la procedura telematica innovata dal governo Renzi lo scorso anno, per la scuola dell’infanzia occorre ancora presentare la domanda cartacea. Altro caso particolare riguarda invece i Centri di Formazione Professionale (Cfp) che assumono in sostanza la stessa regolamentazione Miur sugli istituti di istruzione paritarie: è data infatti facoltà di scelta se avvalersi della procedura online oppure la presentazione classica della domanda di iscrizione cartacea. Nel caso però dei Cfp in particolare, la procedura presso portale Miur vale solo per le regioni che hanno aderito al sistema, ovvero Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto.

