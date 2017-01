SCUOLA/ Le piccole "storie" che mancano a quella di Galli della Loggia

Appare davvero apocalittico l'orizzonte che emerge dalla lettura dell'articolo "L'abbandono della scuola" a firma Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera (lunedì 16 gennaio 2017).

L'interessante excursus storico presenta in verità un quadro lucido e realista delle tappe salienti che hanno segnato l'intero percorso della scuola italiana dal suo nascere — appena dopo l'unità — fino al suo attuale "inabissamento nel negativo".

Responsabile di tale sfascio sarebbe — sostiene Galli della Loggia — la politica: è stata la politica ad aver abbandonato la scuola! Così come fu la politica ad essersene assunta in toto l'onere quando, a fine '800, per "decisione politica" appunto (e non culturale o educativa) nacque la scuola pubblica, frutto di quelle élite protagoniste delle rivoluzioni liberali, unanimi nello stabilire che l'egemonia in campo educativo dovesse passare dalla Chiesa cattolica nelle mani del nuovo Stato finalmente abilitato al compito di istruire i nuovi cittadini.

L'autore sviluppa la sua tesi individuando i passaggi cruciali di questo percorso che — a suo giudizio — ha portato al progressivo, inesorabile sbriciolamento dell'"edificio istruzione". Condannata oggi ad essere "dispensatrice di saperi anziché di cultura", la scuola — conclude Galli della Loggia — vive ormai nella triste, ma non tanto remota prospettiva di dover sostituire al corpo docente l'arma più funzionale del computer.

Alla fine del paginone, che si legge d'un fiato, sorge prepotente la domanda: "E quindi? Ci rassegniamo anche noi a questo abisso di negatività perché incapaci di arginarne le conseguenze? Se il cuore dell'uomo, irriducibile, continua a battere, ciò significa che esso non rinuncia alla sua strutturale esigenza di senso, pur consapevole che non esistono ricette preconfezionate in grado di rimediare ad un panorama tanto buio.

Non credo comunque di esagerare nel dire che l'articolo di Galli della Loggia risulta quanto meno parziale.

Quello da lui descritto non è infatti l'unico orizzonte nel quale si è mossa e si muove la scuola italiana. Perché trascurare ad esempio l'esperienza della scuola libera che, se percentualmente meno numerosa rispetto alla scuola di Stato, rappresenta tuttavia un alto livello qualitativo riconosciuto anche da recenti statistiche. Perché non non fare riferimento al nutrito numero di associazioni e movimenti che nel corso degli anni hanno saputo aggregare docenti valorizzandone e promuovendone la professionalità con l'obiettivo di "produrre" cultura e non certo di "dispensare saperi". Ma più ancora: perché non riconoscere il prezioso contributo fornito dalla recente immissione in ruolo di tutti quei docenti "anonimi" approdati all'universo della scuola con curiosità ed entusiasmo quasi a ridare fiato e speranza alla "vecchia" generazione dei quasi pensionati a vita.