Iscrizioni Scuola 2017/ Online aperte: tempo ridotto per l’invio delle domande (ultime notizie Miur, oggi 20 gennaio)

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO: MINOR TEMPO DI INVIO DELLE DOMANDE (ULTIME NOTIZIE, 20 GENNAIO) - Le lamentele e le critiche all’iter per le Iscrizioni Scuola 2017 non si esauriscono: ormai da cinque giorni attivo il portale del Miur per effettuare l’invio della domanda d’iscrizione, non si son ancora esaurite le querelle sul ridotto tempo di invio dell’intero iter. Scatta infatti il 5 febbraio e non più un mese e mezzo dopo l’inizio della procedura, il termine per presentare ed ultimare le iscrizioni al prossimo anno di scuole per ogni ordine e grado. Come se non bastasse, l’intasamento del sito del Miur in alcuni momenti della giornata, dovuto ai tanti accessi effettuati per le iscrizioni scuola 2017 dei figli potrebbe essere dovuto, come riporta La Stampa, dall'ansia dei genitori a causa del minor tempo a disposizione per l'invio delle domande. Quest'anno infatti per le iscrizioni scuola 2017 ci saranno venti giorni di tempo e non un mese e mezzo. A Torino poi in alcuni istituti tanti genitori si sono presentati per per prenotare l’appuntamento per le iscrizioni scuola 2017. In alcuni casi i genitori avrebbero però delle informazioni sbagliate, come quella secondo cui nelle scuole primarie e medie l’accettazione dei fuori zona dipenderebbe dall’ordine di arrivo. I dirigenti, riferisce il quotidiano fanno sapere che "questo criterio non esiste. In tutte le scuole prima si raccolgono tutte le domande, poi si verifica chi ha diritto e chi invece deve essere rimandato alla seconda scelta".

CLICCA QUI PER LE ISCRIZIONI SCUOLA 2017 SUL PORTALE MIUR ONLINE

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEL SISMA (ULTIME NOTIZIE, 20 GENNAIO) - Mentre proseguono le attività di iscrizioni Scuola 2017 con le prime domande inviate online al portale Miur e alle scuole, l’emergenza terremoto è proseguita e in maniera grave purtroppo in questi ultimi giorni drammatici in Centro Italia. Anche oggi moltissime scuole del centro Italia rimangono chiuse per sicurezza, specie le zone tra Rieti e L’Aquila ma anche in Umbria e Marche. Prima di quest’ultima ondata di emergenza del terremoto,il Miur ha deciso di intervenire a sostengo delle tante famiglie coinvolte nella grave situazione dei sismi, con alcuni studenti che ancora non hanno una scuola fisica dopo tutti questi mesi. Il ministero due settimane ha fatto sapere che per le famiglie delle zone colpite dal terremoto ci saranno "azioni di supporto affinché possano svolgere la procedura online con l’aiuto delle scuole e specifiche indicazioni che saranno comunicate nei prossimi giorni con una circolare ad hoc". Inoltre sul sito del ministero dell'Istruzione è specificato che le domande potranno poi essere inoltrate dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017 e che non è prevista alcuna precedenza temporale nell'invio. Per dare l'opportunità alle famiglie di prendere confidenza con il sistema delle iscrizioni online il Miur ha previsto video tutorial, una ‘mini guida’, faq e una specifica assistenza telefonica, attiva da oggi 9 gennaio. Il sistema avviserà le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle eventuali variazioni di stato della domanda di iscrizione scuola 2017.

br/>© Riproduzione Riservata.