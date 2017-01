SCUOLA/ La "formazione" ha fallito, torniamo all'educazione

Il recente incrociarsi del tragico assassinio di due genitori nel Ferrarese da parte del figlio e delle proteste per le vistose distorsioni dei diritti dei docenti (a scapito di quelli degli studenti) nonché la denuncia dell'indebolimento della funzione identitaria della scuola hanno suggerito importanti riflessioni (Susanna Tamaro, Antonio Polito, Ernesto Galli della Loggia) su quella che, senza scorciatoie, questi autori sono stati concordi nel definire l'emergenza educativa del nostro tempo.

Il ricorso all'espressione suggerita da Benedetto XVI merita di essere sottolineata. Esso indica infatti nell'urgenza educativa una questione nazionale, tematica finora spesso vista come una preoccupazione soprattutto dei cattolici. Alla presa d'atto di una condizione emergenziale è stata spesso anteposta, come è noto, in molta parte dell'intellettualità liberal una sorta di benevola presa d'atto dei nuovi stili di vita giovanili e il compiacimento che la parola "educazione" (troppo forte per un mondo dai pallidi ideali) cominciasse a uscire dal vocabolario consueto e venisse sostituita dall'espressione "formazione", più neutra, con meno regole, più plastica e flessibile.

Non sono mancate in passato anche alcune coraggiose voci laiche in controtendenza (Galimberti, Israel), non abbastanza forti, tuttavia, da poter orientare in senso inverso quegli ambienti buonisti ossessionati che si possa sfiorare, anche a solo a parole, la sfera dell'autonomia personale dei ragazzi. Tutto andrebbe concesso — così pensano molti presunti maestri — perché non ci sarebbe più bisogno dell'adulto che orienta e guida. Basterebbero le esperienze di volta in volta compiute dai giovani per renderli "liberi". Il nomadismo esperienziale sarebbe più utile ed efficace del viaggio pedagogico.

Qualche breve annotazione, dunque, sugli articoli di questi giorni che sembrano indicare una inversione di tendenza.

La prima riguarda il riconoscimento che il problema educativo comincia dagli adulti, come indica Polito. Il narcisismo cosmico nel quale essi sono spesso immersi impedisce loro, ad esempio, di fare i padri che sono padri e non amici o fratelli. L'inosservanza di semplici regole di vita quotidiana tollerata dai genitori (e dagli insegnanti) induce i rispettivi figli ed allievi a ritenere che tutto sia possibile e dovuto. L'incapacità di educare la volontà dei ragazzi evitando loro qualsiasi difficoltà (nessun compito tra sabato e domenica, nessuna interrogazione al lunedì, scarsa vigilanza sul tempo trascorso fuori casa, paghette erogate come piccoli stipendi, ecc.) veicola una falsa immagine del mondo adulto. Senza dire delle mamme super premurose che diventano le serve dei figli.

La mancanza dall'adulto non produce felicità e neppure orienta verso una libertà costruttiva. Bisogna avere il coraggio di riconoscere che i nostri ragazzi sono sempre più soli, infelici e tristi, incollati alla televisione o agli strumenti di comunicazione, illusoriamente socializzati perché inseriti entro qualche social network attraverso i quali si può essere "amici" senza mai incontrarsi. Ragazzi che, alla prova dei fatti, scelgono di non crescere, destinati a diventare consumatori famelici di gadget tecnologici, incapaci di aprire gli occhi sulla realtà.