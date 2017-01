SCUOLA/ Quali sono i veri effetti della cattiva didattica?

Esiste da anni la convinzione nelle realtà scolastiche italiane che la capacità didattica dei docenti non sia importante. Nella quotidianità degli insegnanti sono spesso emerse evidenze di tacita accettazione della marginale considerazione delle lezioni che uniscono "rigore e passione educativa" all'impegno per l'innovazione.

Carenze che sono state purtroppo registrate non solo nel mondo della nostra scuola media e superiore, ma anche in parte del mondo accademico italiano, come emerge nel rapporto della Fondazione Agnelli e Federazione italiana editori 2015/2016 "La didattica in università: una ricerca nelle differenti discipline. Analisi delle modalità didattiche, degli strumenti per la verifica degli apprendimenti e dello studio individuale".

Questa ricerca ha esplorato la didattica nel contesto universitario italiano evidenziando docenti universitari nel complesso consapevoli dell'importanza dei metodi didattici. Secondo questo rapporto mancherebbe però, nella quasi totalità dei docenti, adeguata consapevolezza delle modalità con le quali il proprio insegnamento possa contribuire alla riuscita degli studenti nell'intero corso di studi accademici, costruendo saperi integrati. Sembrerebbe inoltre scarsa la disponibilità a confronti e scambi di esperienze didattiche tra accademici, approcci che da qualche anno si cerca di promuovere tra docenti delle scuole secondarie. Docenti universitari, dunque, coinvolti in modo prioritario nelle attività di ricerca; però marginalizzando la cura dell'insegnamento. Risulterebbe una diffusa tendenza alla conservazione della modalità organizzativa delle lezioni in contesti che non incentivano l'innovazione didattica.

Un indicatore sull'efficacia delle azioni didattiche è stato inserito anche nelle valutazioni del nuovo ranking delle migliori università italiane, pubblicato nei primi giorni del 2017 dal Sole 24 Ore. Il problema nelle nostre accademie è il venire meno del loro scopo principale che è quello della formazione di quadri intermedi e dei dirigenti. Il sistema universitario lasciato a se stesso si è infatti dimensionato alle singole esigenze di ateneo o dei singoli docenti. Nel settore scientifico, ad esempio, non esistendo carriere parallele, i nostri migliori atenei hanno privilegiato l'obiettivo di un'eccellente ricerca scientifica rispetto alla formazione di eccellenti ricercatori.

E' anche vero che per fare una buona ricerca scientifica occorre un eccellente settore di ricerca (un po' come per formare ottimi avvocati servono ottimi studi legali). Ma il problema riguarda il soggetto: nei nostri atenei il soggetto è diventato il docente ed invece dovrebbe essere lo studente. Sarebbe necessaria dunque una riprogettazione dei ruoli nei nostri sistemi formativi, tenendo conto che plasmare i ricercatori di domani parte necessariamente dalle scuole superiori. Non è una questione di nozioni ma di logica del pensiero, di metodo con il quale vengono affrontate le sfide.

Perché ciò accada occorre un piano strategico che coinvolga in prima persona i docenti che si occupano della formazione e che sono necessariamente sia quelli universitari che quelli delle scuole superiori. Più che una fisima intellettuale la centralità della didattica è diventata un'esigenza.