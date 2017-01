IL COLLEGIO/ Noi adulti (forse) lo snobbiamo, ma perché ha incantato i nostri figli?

IL COLLEGIO. Davide, Riccardo e Simone sono davanti a me, nel vialetto che conduce all'ingresso della scuola. Parlano di un certo Dimitri e di un certo Adriano. Uno dei due è stato espulso o bocciato, sento dire. Li chiamo da dietro, chiedo loro in quale scuola abbiano già potuto bocciare un loro amico, un loro compagno, visto che ancora non siamo a metà dell'anno e visto che gli ordini dal ministero ormai vietano di bocciare, di espellere, di prendere qualsiasi provvedimento che non sia una specie di scivolo dolce verso la promozione.

No, mi dicono ridendo, non è un loro compagno. Ma in fondo, sì, è un loro amico, uno che sta in televisione però, che è stato protagonista di un reality che è finito da poco e dove c'è un preside che un po' mi somiglia. Il collegio io non l'ho mai seguito, avevo però visto molti spot pubblicitari — molte réclame, anzi, visto che si parla di un programma che ci riporta agli anni sessanta — con frequenza continua e assillante, come deve essere per un programma nuovo, che si deve lanciare. E il gioco ha funzionato se Simone, Riccardo, Davide e tutti gli altri e le altre ragazze di seconda e terza media stanno qui fuori e ne parlano come se fosse già un po' parte della loro vita.

Che cosa è accaduto? Com'è che i ragazzi dai tredici ai diciassette anni sono tornati a vedere la tv, in particolare la Rai, in prima serata, lasciando da parte i loro tablet o cellulari? Che cos'è questo collegio che ha tenuto inchiodati i giovani allo schermo e adesso li spinge a inseguire gli adolescenti protagonisti del programma per le vie e le piazze di Napoli e Roma, come se fossero degli idoli del calcio o della canzone?

Sono andato a rivedermelo, non tutto, ma la prima puntata e quella finale dove i protagonisti sostengono un esame e Adriano, appunto, Adriano viene bocciato. Naturalmente non è un reality, come nessuno di quelli dedicati ai grandi: il collegio dentro il quale sono stati catapultati questi diciotto ragazzi è un po' come l'isola in cui i famosi si adattano a subire un trattamento poco ordinario e si cimentano in prove alla fine delle quali ci sarà un vincitore. Ecco, questo collegio è un'isola ritagliata nel mare del tempo, disegnata in modo un po' macchiettistico, dove i ragazzi si sono visti costruire su misura un personaggio, o meglio un tipo che hanno interpretato con minore o maggiore bravura. Così è avvenuto anche per i professori, il preside, i sorveglianti.