SCUOLA/ Quanti equivoci (e trucchi) stanno dietro il bonus merito

Entro lo scorso dicembre, i dirigenti hanno scelto gli insegnanti più meritevoli. Se i dati riportati dal quotidiano Repubblica sono corretti, sono 247.872 i docenti di ruolo che hanno beneficiato del cosiddetto bonus per la valorizzazione del merito, introdotto dalla legge 107/2015: più di uno su tre.

Non crediamo che — perlomeno nella maggioranza dei casi — i dirigenti abbiamo dato il bonus ad amici e parenti, come si vociferava. E neppure ai loro "preferiti". Non è sull'azione dei Ds che vogliamo porre l'attenzione, ma sul dispositivo in sé che, sicuramente, ci sembra rispondere ad un'esigenza sentita dai più: non tutti lavorano allo stesso modo e sembra ingiusto — per parafrasare don Milani — fare parti uguali tra diseguali.

Il punto è come e chi valorizzare. Sembrerebbe semplice individuare i docenti "più bravi", ma non lo è affatto. Ad ora non esistono dati certi, da analizzare con una certa attendibilità. Però vorremmo iniziare a fissare qualche riflessione, prima che la pratica cada nel dimenticatoio e ricompaia, tale e quale, il prossimo anno.

Questione n. 1. Chi hanno premiato i dirigenti? I docenti più attivi e disponibili, sempre pronti a rispondere alle esigenze emergenti nella scuola, oppure quegli insegnanti meno in vista, più discreti, ma che fanno bene il loro mestiere, come ha scritto su questo giornale Giorgio Chiosso?

È vero che, di solito, le due cose non sono in antitesi. Il bravo insegnante "in classe" si occupa anche delle attività "fuori dalla classe": ma non sempre è così, e non sempre è vero il contrario (cioè che l'insegnante che si occupa dei progetti ecc. sia anche quello più bravo in classe).

Questione n. 2. Non lo sappiamo con certezza, ma il dubbio che, alla fine, i Ds abbiamo assegnato i fondi (non tanti, per la verità) ai secondi, non ai primi, ci rimane. Comprensibilmente i Ds hanno cercato e premiato le persone che li affiancano in un'impresa che — ahimè — è sempre più schiacciata da incombenze burocratiche (il Rav, il Pdm, l'alternanza, l'orientamento, i viaggi di istruzione, i progetti legalità, il bullismo, la banda larga, il registro elettronico, i rapporti con il territorio, le competenze da certificare, il curriculum verticale, la formazione obbligatoria, la digitalizzazione… e chi più ne ha, più ne metta).

Qualcuno ci vuole che aiuti a tirare avanti la baracca, ci mancherebbe. Anche se, per questo, ci sembra che ci pensino già le funzioni strumentali, il fondo d'istituto e ora anche l'organico potenziato.

Questione n. 3. Ma al bravo docente in classe, chi ci pensa? A quello che non fa il progetto teatrale "ufficiale", sovvenzionato, ad esempio, ma che si dedicata spontaneamente (non pagato) a costruire una rappresentazione con i suoi studenti. O che li porta in gita o al cinema fuori orario. O che passa ore e ore per preparare una lezione che li possa interessare. Che si prende a carico i casi più problematici (sempre fuori ora e sempre non pagato!). Chi premia o riconosce quel docente che guarda in faccia i ragazzi, si appassiona e si arrabbia anche… ma li guarda, tutto preoccupato di quel guazzabuglio che c'è in loro.