SCUOLA/ L.M., madre di due figli dislessici: ecco la nostra storia

I dislessici nelle nostre scuole: un realtà difficile, ma investita da un cono d'ombra. L'approvazione della legge 170/2010 e il DM 5669/2011 con allegate linee guida hanno aumentato la coscienza pubblica del fenomeno, non solo nel mondo della scuola, stimolando nuovi approcci per affrontarlo. Ma nella realtà non è sempre così. L.M. è una tipica mamma italiana che lavora e si preoccupa dell'educazione dei due figli Carlo e Luca (i nomi sono di fantasia). Vivono a Roma e Luca sceglie di iscriversi al liceo classico.

Signora L.M., perché la certificazione per Luca è arrivata così tardi?

E' arrivata per caso e su richiesta di Luca successivamente a quella del fratello Carlo, anche quella fatta su nostra richiesta. Nessun docente in entrambi i casi si era accorto di nulla. Luca a Natale del primo anno di liceo ha confessato ansie e difficoltà e avendo ascoltato i risultati del fratello ha chiesto di fare gli stessi test. Arriva la diagnosi di dislessia, disortografia e discalculia.

In base al consiglio orientativo, obbligatorio per legge, quale scuola superiore era stata indicata per Luca e perché ha scelto proprio il liceo classico?

I docenti delle medie consigliarono l'istituto tecnico, perché, pur essendo intelligente e vivace, mentalmente non si applicava abbastanza. Come genitori e come persone ne siamo rimasti contrariati, primo perché in ogni scuola, per imparare, bisogna studiare, secondo perché, non avendo mai parlato con lui, non consideravano i desideri e i punti di forza e di debolezza e terzo perché il risultato dei test di orientamento a pagamento a scuola aveva dato come esito il liceo. Luca ha scelto l'istituto classico che frequenta convinto dalle parole di uno studente durante l'open day.

Qual è stata la reazione emotiva di Luca alla scoperta di essere dislessico? Insomma, come l'ha presa?

Ha dato un nome alle sue difficoltà, ma non l'ha presa bene: non vuole essere diverso dagli altri e purtroppo quasi tutti gli strumenti compensativi e dispensativi sono diversi. Purtroppo, poi, i suoi professori ci hanno fatto intendere che secondo loro non era vero che era dislessico. La sua autostima ne ha risentito tantissimo, per non parlare del suo stato d'ansia. Stiamo ancora lottando.

Lei denuncia che i professori di Luca non applicano in maniera precisa quanto indicato nel piano didattico personalizzato (Pdp). Può farci degli esempi concreti, in particolare per latino e greco?

Il primo anno, pur avendo un Pdp, hanno solo dato una data alle verifiche orali e permesso l'uso di mappe e formulari fatti da noi, nessuna didattica e verifica appropriata. Luca è stato rimandato a settembre in italiano con il 5 e mezzo. A natale successivo, nutrendo qualche dubbio, a casa faceva gli esercizi giusti, a scuola il più delle volte erano insufficienze, abbiamo deciso di capire bene. Nessuno ci ha aiutato: la scuola diceva di fare il giusto, la psicologa e il Policlinico Gemelli non potevano assisterci a scuola per la numerosità degli assistiti, gli avvocati sapevano solo come fare ricorso al Tar.