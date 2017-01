MATURITÀ 2017/ Domani materie seconda prova dell’Esame di Stato: appello degli studenti al Ministro: "Non scelga Fisica" (Miur news, 29 gennaio 2017)

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: DOMANI LE MATERIE SECONDA PROVA (OGGI, 29 GENNAIO 2017). L'APPELLO DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO - Da domani, lunedì 30 gennaio, si conosceranno ufficialmente le materie della seconda prova della Maturità 2017. Quello in corso, dunque, è stato un week end di attese e pronostici rispetto alle comunicazioni degli argomenti che caratterizzeranno la seconda prova e che arriveranno direttamente dal Miur. In attesa del giorno di uscita ormai imminente, dunque, cresce l'ansia presso gli studenti e tra questi ci sono i giovani del quinto anno dei Licei Scientifici dove la scelta si disputerà tra Fisica e Matematica. Stando a quanto trapela dal portale TuttoScuola.com, tuttavia, né studenti né tantomeno docenti sarebbero pronti ad affrontare la prima materia nel caso in cui dovesse uscire per la seconda prova dell'Esame di Stato. Da qui l'appello dei ragazzi al nuovo ministro dell'Istruzione, Valeria fedeli, affinché non scelga proprio Fisica come materia per la Maturità 2017. La stessa ministra non ha mai fatto mistero di questa eventualità e dopo aver lanciato una petizione online, ora i ragazzi si affidano all'appello da parte di Rete degli Studenti. "Crediamo, anche alla luce delle simulazioni svolte, che questa prova risulti troppo complessa e inadeguata rispetto all’attuale ampiezza dei programmi, comparata ad un monte ore da dedicare alla materia estremamente scarso, e all’incapacità, ad oggi, delle scuole di fornire spazi laboratoriali adeguati a darci una preparazione complessiva", hanno asserito in merito, chiedendo a tal proposito un adeguamento della materia nel corso dei 5 anni di insegnamento. Alla fine del comunicato redatto dall'associazione studentesca, è stata chiesta l'adesione anche ai rappresentanti d’Istituto dei licei scientifici italiani, superando le 200 firme.

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: DOMANI LE MATERIE SECONDA PROVA (OGGI, 29 GENNAIO 2017). DOVE USCIRANNO LE MATERIE? - Domani il Miur farà uscire le attese materie della seconda prova di Maturità 2017: ancora però non si sa né dove né quando verranno espresse tutte le materie concernenti l’esame di Stato per i vari istituti superiori. L’attesa cresce e provare a vedere cosa è successo lo scorso anno come iter potrebbe essere utile per comprendere la strategia di questo nuovo anno, anche se il ministro Miur è cambiato in questi mesi. Sarà infatti Valeria Fedeli ad annunciare le nuove materie: lo scorso anno il Ministero ha adottato un nuovo canale per annunciare le materie. Il Ministro Giannini ha infatti elencato quelle principali in un video su Facebook. Ma avverrà così anche quest’anno? Ancora non si sa ovviamente, ma di certo una volta che saranno comunicate sui i vari social disponibili da Miur (occhio dunque a Twitter, Facebook e Canale YouTube) tutto l’elenco completo delle materie saranno rese disponibili sul sito ufficiale del Miur.

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: DOMANI LE MATERIE SECONDA PROVA (OGGI, 29 GENNAIO 2017). IL “6 POLITICO” - Nel commentare la giornata decisiva domani in vista della Maturità 2017, con l’uscita delle materie per la seconda prova dei Licei e Scuole Superiori, il ministro Fedeli ha fatto un excursus sul momento particolare dell’esame di Stato che nel giro di due anni potrebbe davvero cambiare radicalmente se non intervengono correttivi dell’attuale governo o del prossimo che si insedierà nei prossimi mesi. Durante il suo intervento a La Radio ne Parla, il ministro Miur ha risposto ad una domanda specifica di una studentessa che le chiedeva se fosse proprio “necessario svilire l'esame di maturità a partire dal 2018 con quello che viene definito il ‘6 politico’”. A quel punto la Fedeli ha risposto che «il 6 politico non esiste mentre è invece utile e necessario dare maggior peso all'andamento dell'intero percorso scolastico degli studenti». Sempre nella stessa intervista il titolare del Miur non ha però dato indicazioni sulla domanda fatidica che tanti studenti dello Scientifico le hanno rivolto: ma Fisica potrebbe a questo punto davvero uscire come seconda prova quest’anno? Per legge assolutamente sì, il fatto che poi venga scelta dal Ministero questo è ancora il mistero che avvolgerà la Maturità 2017 almeno per altre 24 ore…

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: DOMANI LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Il Miur domani ufficializzerà le materie scelte per la seconda prova della Maturità 2017 e quelle che verranno affidate ai commissari esterni: sta per aprirsi una settimana molto importante per gli studenti che dovranno sostenere gli esami di Stato. Sono ore di attesa per i maturandi: sarà il ministro Valeria Fedeli a sciogliere il "nodo" della seconda prova della Maturità 2017. Agli studenti, dunque, il consiglio di trascorrere un weekend tranquillo in attesa dell'annuncio di domani. L'anno scorso l'ufficialità arrivò in diretta, ma non è ancora chiaro se andrà così anche quest'anno, ma noi seguiremo con attenzione la vicenda, pronti a fornirvi tutti gli aggiornamenti appena possibile, cioè non appena le materie della seconda prova verranno ufficializzate dal Miur. Le scelte saranno fatte tra una ristretta lista di materie caratterizzanti, che sono diverse a seconda dell'indirizzo di studio. Alcune scuole hanno una sola materia caratterizzante, quindi sanno già quale sarà la materia della seconda prova, ma per tutti gli altri indirizzi ci sono diverse possibilità e, quindi, si attende la fatidica comunicazione.

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: DOMANI LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA (OGGI, 29 GENNAIO 2017). LE IPOTESI PER IL LICEO SCIENTIFICO - Serpeggia timore e preoccupazione tra gli studenti del Liceo Scientifico in merito alle materie della seconda prova della Maturità2017, che verranno annunciate domani dal Miur. È già tempo di pronostici per i maturandi! Il nuovo ministro Valeria Fedeli potrebbe, infatti, far valere la norma prevista dalla riforma Gelmini, che prevede l'alternanza tra Matematica e Fisica per questo indirizzo. Di conseguenza, quest'anno la scelta dovrebbe ricadere sulla temutissima Fisica, visto che negli ultimi anni è stata scelta sempre Matematica per la seconda prova. Questa scelta, però, è tutt'altro che scontata: Valeria Fedeli prenderà veramente una decisione così impopolare in un anno delicato per il Miur? Restano, dunque, alte le quotazioni per Matematica. Inoltre, il nuovo ministro ha dimostrato in questi primi mesi apertura al confronto, quindi potrebbe accogliere le richieste degli studenti, i quali nei mesi scorsi hanno evidenziato la scarsa preparazione dei professori per l'eventuale seconda prova di Fisica.

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: DOMANI LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA (OGGI, 29 GENNAIO 2017). LE IPOTESI PER CLASSICO E ALTRI INDIRIZZI - L'alternanza tra le materie della seconda prova della Maturità 2017 dovrebbe essere rispettata dal Miur per quelle del Liceo Classico. È già tempo di pronostici per gli studenti in vista degli esami di Stato e quelli del Liceo Classico considerano il Latino come favorito, visto che nell'anno scolastico precedente è uscito Greco. L'alternanza in questo caso viene rispettata da diversi anni e così sarà per la Maturità 2017: l'anno scorso è stata scelta la traduzione di una versione di Greco di Isocrate, quindi quest'anno toccherà ad una di Latino. Nel 2015 e nel 2016 è stata scelta la prima lingua straniera al Liceo linguistico, quindi quest'anno per la Maturità 2017 potrebbe toccare alla Lingua straniera 2, mentre restano basse le quotazioni per la terza lingua. Per quanto riguarda, invece, il Liceo delle Scienze Umane, ad indirizzo Economico sociale, il Miur potrebbe puntare su Scienze umane, visto che per due anni consecutivi è stato scelto Diritto ed economia politica. Infine, il liceo musicale: teoria, analisi e composizione è stata la materia della seconda prova negli ultimi due anni, quindi potrebbe debuttare Tecnologie musicali.

