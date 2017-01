MOBILITA' DOCENTI / Intesa per la valutazione del personale pre-ruolo: le supplenze contano, ma... (oggi, 3 gennaio 2017)

MOBILITA' DOCENTI, INTESA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE PRE-RUOLO: DOPO 18 ANNI L'ITALIA SI ADEGUA ALLA UE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Entro il mese di gennaio dovrebbe avvenire la svolta per la mobilità docenti, che dopo 18 anni dalla direttiva dell'Unione Europea, ha dato il via agli adeguamenti. Il sistema scolastico italiano si adeguerà quindi alla normativa, andando ad applicare pari diritti agli insegnanti pre-ruolo rispetto ai docenti che hanno già sottoscritto un contratto a tempo indeterminato. L'estensione sarà prevista inoltre anche per tutti gli insegnanti che hanno svolto servizio di sostegno, come stabilito dall'accordo fra i sindacati e l'amministrazione. Il futuro contratto, sottolinea il sindacato Anief, dovrebbe inoltre avere effetto già dal prossimo 1 settembre. Esclusi invece gli insegnanti che lavorano presso gli istituti paritari, che continuano a non godere di pari diritti rispetto ai colleghi "più agevolati". Una grave mancanza, come ribadito dal Presidente Anief e Segretario confederale Cisal, Marcello Pacifico. "Per tutti questi docenti", riporta Orizzonte Scuola, "toccherà ancora una volta rivolgersi al giudice per vedersi considerare un loro pieno diritto: noi staremo, ancora una volta, al loro fianco".

