SCUOLA/ Perché la Fedeli non fa il punto sul Piano nazionale scuola digitale?

L'avvicendamento alla guida del Miur può essere l'occasione buona per iniziare una riflessione seria e pacata su uno degli aspetti di contenuto della "Buona Scuola": il Piano Nazionale Scuola Digitale. Sulla sua importanza non è necessario dire molto: questa viene dichiarata fin dall'inizio del documento fondante, l'investimento finanziario è imponente, le speranze riposte in tale progetto per l'aggiornamento della scuola italiana sono molte, anche considerando il ritardo nelle competenze informatiche che viene spesso denunciato come uno dei fattori di scarsa connessione tra il sistema dell'istruzione e il mondo del lavoro. In più, il Pnsd riguarda (seppure a volte più per associazione di idee che per reale omogeneità) anche la modernizzazione delle infrastrutture scolastiche, un intento in linea generale urgente e desiderabile.

Tra i compositi obiettivi ce n'è uno che si può abbastanza facilmente isolare: che cosa propone il Pnsd per l'insegnamento dell'informatica? Dobbiamo in realtà subito rettificare la premessa. Isolare quest'obiettivo è facile in sé, lo è molto meno se seguiamo il testo programmatico, che tenta esattamente di non renderlo isolabile. Non vogliamo ripetere ciò che in altra sede mostriamo nel dettaglio: la parola "informatica" in realtà non compare quasi mai, il più delle volte si parla di vaghe "competenze digitali" o di un interdisciplinare "pensiero computazionale".

Proprio quest'ultimo però, che dovrebbe indicare, secondo la terminologia invalsa da una decina d'anni grazie all'americana Jeannette Wing, una modalità di pensiero propria sì dell'informatica ma estensibile a tutte le attività umane, è malissimo definito: il progetto epistemologico che partì sotto quest'etichetta è in effetti oggi praticamente esaurito senza che nessuno sia mai potuto giungere a risultati apprezzabili, o anche solo ad una definizione condivisa: "come l'araba Fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa". Il problema non consiste certo nell'affermazione secondo cui l'informatica condivide con altre scienze e altre attività umane (se vogliamo, con tutte) forme di pensiero peculiari: per esempio l'astrazione (un solo procedimento generale che vale per infiniti casi particolari), o l'individuazione di sequenze risolutive. Senza ricorrere alla Wing, il nostro Giovanni Lariccia disse queste cose meglio e prima. La pretesa, che sta appunto al cuore dell'idea di "pensiero computazionale", è che queste forme possano e debbano essere insegnate indipendentemente dall'informatica e da qualsiasi altra scienza. Ed è proprio qui che il vicolo cieco sembra evidente.

Non potendo ovviamente giudicare un progetto che è appena ai suoi inizi, è però possibile valutare i suoi prodromi. Consideriamone due, che forse dovrebbero mostrare più di ogni altro lo spirito e le prospettive.

Vi sono anzitutto le lezioni del progetto CODE, parzialmente tradotte in italiano e offerte per la sperimentazione nelle scuole come "Programma il Futuro". La parte che è stata in particolare proposta è quella che usa la modalità definita (con il solito inutilissimo anglicismo) "unplugged", cioè senza la necessità di un computer: in totale, una decina di lezioni attraverso le quali si dovrebbe imparare che cos'è il pensiero computazionale con le sue strutture fondamentali: algoritmi, funzioni, astrazione, e così via.