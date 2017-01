MATURITA'/ Inglese, bocciato l'Invalsi (per ora)

MATURITA' 2018. Il decreto attuativo della legge 107/2015 in corso di valutazione in parlamento relativo alla valutazione contiene le indicazioni minimali per le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese che da aprile 2018 verranno somministrate alle classi terze medie e quinta superiore. Fanalino di coda la lingua inglese, finora presente solo in concomitanza con la prova di fine ciclo della scuola media, e del tutto assente dalla scuola superiore, dove invece italiano e matematica vengono assegnati nelle classi seconde. Gli studenti delle attuali classi quarte, che l'anno prossimo si troveranno ad aprile a sostenere la prova Invalsi di inglese, non hanno altro con cui paragonarsi, al momento (e nemmeno i loro docenti...) che i ricordi della prova Invalsi della terza media. In attesa dell'approvazione del decreto in Parlamento, a cui seguirà, si spera in tempi congrui, la presentazione di come sarà di fatto strutturato il test, si possono legittimamente porre alcune domande. Non saprei se al ministro o al direttore dell'Invalsi.

1. Una prima domanda è in realtà un dubbio di carattere generale. Nei suoi intenti, una prova Invalsi non valuterebbe il singolo alunno o la singola classe, ma gli apprendimenti che gli alunni, nel complesso, conseguono nelle classi e ordini scolastici di riferimento. Quello che si ricava dalle prove Invalsi dovrebbe essere una valutazione di sistema. Ma se i risultati delle prove sono obbligatoriamente inserite nel curricolo dello studente, e se ne indica la potenziale validità certificatoria per il mondo universitario (art. 5. "Le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma l."), la prova Invalsi non valuta più solo il sistema, ma lo studente. Tenendo conto delle polemiche sulle differenze di valutazione fra Nord e Sud all'esame di Stato, i risultati di tre prove standardizzate a livello nazionale permetterebbero una parziale comparabilità del titolo? A ciò si aspira? E se sì, una prova standardizzata di rilevazione delle conoscenze e competenze può essere lo strumento, a quanto pare unico, della validazione del processo formativo?

2. Una seconda domanda riguarda le modalità di attuazione delle prove Invalsi, che prevedono la somministrazione delle prove solo per via telematica: computer-based. Questo vuol dire certezza di postazioni individuali operative, una banda larga, o magari stretta, ma insomma la certezza di un collegamento in rete, e minimamente performante, tale da consentire il completamento della prova nei tempi stabiliti. Piano digitale in atto permettendo, si è raggiunta una copertura certa di tutto il territorio, visto che aver sostenuto le tre prove Invalsi è indispensabile per accedere all'esame di Stato? E chi la mattina di aprile 2018 non fosse in grado di effettuare gli accessi per i propri studenti? Si torna alla carta, pronta nello scatoloncino sul tavolo?