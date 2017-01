MATURITÀ 2017, CLASSICO: SECONDA MATERIA ALL’ESAME DI STATO È LATINO (OGGI, 30 GENNAIO) - All’esame di Stato 2017 sarà Latino la seconda prova del Liceo Classico scelta oggi dal Miur: la Maturità classica dunque quest’anno vede la versione di latino, dopo che lo scorso anno era stato invece Greco a farla da padrone, seguendo la regola dell’alternanza nell’unico praticamente istituto superiore in cui tale regola non scritta viene applicata da moltissimi anni. A differenza di quanto avvenuto con lo Scientifico, dove gli studenti imploravano che uscisse matematica invece che fisica, per il Classico gli studenti erano ben contenti che le previsioni andassero sul Latino, notoriamente più “facile” della collega lingua morta. Così è avvenuto, con il ministro Fedeli che ha scelto di non applicare alcuna rivoluzione all’interno del liceo Classico italiano. Con Latino come lingua della versione, saltano dunque tutti i piani di alcune voci che reputavano il Greco la scelta migliore per poter offrire agli studenti una versione più difficile rispetto a quella particolarmente complicata avvenuta solo 12 mesi fa.

