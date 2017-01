MATURITA' 2017/ Materie seconda prova: Latino al classico, la versione "batte" governi e ministri

MATURITA' 2017 MATERIE SECONDA PROVA, LATINO. In un video-messaggio, la ministra Fedeli annuncia coram populo le materie della seconda prova dell'esame di Stato per l'a.s. 2016-2017: è un rito ormai collettivo, come anche i pronostici che ci saranno sulle tracce della prima prova di italiano. Sin dai tempi della prima repubblica, quando c'erano unicamente ministri al Miur genuinamente democristiani, dei tempi, insomma, in cui le sperimentazioni duravano almeno trent'anni (basta pensare alla vecchia maturità con un solo commissario interno, abolita negli anni Novanta). Adesso le riforme sono velocissime come i polpastrelli dei nativi digitali su smartphone, spesso per trovare la traduzione della versione appena data dalla docente in classe.

Ma che cosa potranno mai tradurre i liceali nella famigerata seconda prova di latino?Ancora, tra mondo accademico, scuola e istituzione, si discute sul format della seconda prova per la maturità classica, quando monta il dibattito sulla riforma dell'esame, forse attuabile già dal prossimo anno, con l'abolizione quasi certa della terza prova (il quizzone) e l'invasione della "invalsizzazione" con una fantasmagorica prova computer-based (chiedo venia del brutto neologismo che rievocherà ai molti colleghi l'incubo della tabulazione delle risposte di ogni singolo alunno dentro i pochi computer nella scuola….).

Sono incappato per caso nella storia di un mature student, Girolamo Amaseo, che nel 1493 scappò di casa, da Padova, e si recò a Firenze, dove frequentò, per imparare il greco, la scuola di Varino Favorino Camerte, un allievo del Poliziano. L'Amaseo descrisse la sua esperienza in una lettera al fratello Gregorio che costituisce uno dei più interessanti documenti sull'insegnamento del greco nel Rinascimento. A quei tempi gli studenti incominciavano a leggere, a prendere note e a fare il riassunto sui testi elementari cioè sulla grammatica di Lascaris, un dotto bizantino scappato in Occidente dopo la caduta di Costantinopoli. Per praticare il greco scritto, Girolamo copiava (excribere) parti del Pluto di Aristofane, un esercizio meno facile di quel che sembra considerando la quantità di abbreviazioni e legature presenti nei manoscritti e nelle prime edizioni a stampa.

La classe di Girolamo era composta da sedici studenti: un poeta di cinquant'anni, uomini di trenta e quarant'anni, ragazzi e giovani (iuniores… ephebi). Qualcuno di loro, come lo stesso Girolamo, proveniva da altre città. Oltre a studiare sodo, i discenti dovevano affrontare problemi pratici: vitto e alloggio costosi e pessimi, coabitazione con altre persone e mancanza di arredamento nelle stanze. Ogni giorno, Varino leggeva trenta versi dell'Odissea al mattino, circa venti versi del Pluto di Aristofane nel pomeriggio e quaranta versi dell'Iliade alla sera.

Certo, i tempi ora sono cambiati: c'è la crisi non solo economica, ma anche dell'istruzione classica: ci si inventa mille modi per fare marketing dello studio delle lingue classiche come olimpiadi, certificazioni, certamina, notti bianche di licei, open-day; con un aumento di saggi sulle lingue classiche nell'ultimo anno. Bisogna ritrovare, in qualche modo, la passione e l'amore per i classici (basterebbe un briciolo rispetto a quanto emerge dal racconto dell'Amaseo), cioè accendere nei giovani discenti la curiosità di imparare e la voglia di approfondire, andando oltre la superficialità: forse questa è una delle grandi lezioni del mondo antico all'uomo contemporaneo, che l'umanesimo fece proprio.