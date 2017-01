SCUOLA 2017 / Calendario: ecco tutte le feste. Pasqua sarà il 16 aprile prossimo e Carnevale il 26 febbraio (oggi, 4 gennaio)

SCUOLA 2017, CALENDARIO: ECCO TUTTE LE FESTE E I GIORNI IN CUI RIMARRA' CHIUSA. PASQUA 16 APRILE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Lunedì tutti gli studenti d'Italia torneranno a scuola dopo le vacanze più lunghe dell'anno, se si fa eccezione ovviamente di quelle estive, quelle di Natale. Non sarà la più vicina da oggi ma la festività della Pasqua è quella più attesa prima della sosta per l'estate. Quest'anno la festività cristiana arriverà il 16 aprile ovviamente di domenica e la Pasquetta sarà il giorno dopo e cioè il 17. In quasi tutte le scuole del nostro paese ci dovrebbe essere una pausa di una settimana che andrà appunto dal mercoledì 12 fino al martedì 18. Intanto con l'inizio dell'anno 2017 si può già iniziare a pensare a quelle che saranno le prime soste in vista dell'anno scolastico 2017/2018. Infatti guardando il calendario per esempio ci rendiamo contro che l'8 dicembre sarà di venerdì e che proporrà agli studenti la possibilità di stare a casa per tre giorni e cioè otto, nove e dieci tornando a scuola l'undici.

SCUOLA 2017, CALENDARIO: ECCO TUTTE LE FESTE E I GIORNI IN CUI RIMARRA' CHIUSA. CARNEVALE 26 FEBBRAIO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Tra pochi giorni si torna a scuola dopo la fine delle vacanze di Natale e gli studenti già aspettano con ansia la prossima festa e cioè il Carnevale. La sfortuna è che quest'anno cadrà di domenica e cioè il 26 febbraio con il martedì grasso che sarà quindi il seguente 28. C'è la possibilità che moltissime scuole rimarranno aperte senza chiudere nemmeno un giorno. Anche se alcune regioni potrebbero chiudere almeno un giorno. Subito dopo, oltre alla Pasqua ovviamente, vedremo altre due feste e cioè il 25 aprile per la liberazione che arriverà questanno di martedì mentre il primo maggio, festa dei lavoratori, rimarrranno tutti a casa visto che sarà lunedì. Si chiuderà poi l'anno scolastico con il 2 giugno che sarà di venerdì e ci darà la possibilità di fermarci con un ponte abbastanza lungo. Che sarà poi il più apprezzato dagli studenti anche perchè introdurrà poi quelle che saranno le tanto sognate vacanze estive.

