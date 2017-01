SCUOLA/ Pescara del Tronto, la vita di un Bambino cambia tutto

E' tradizione ventennale dell'Istituto Statale "Aterno Manthonè", scuola tecnica della città di Pescara che oggi dirigo e dove ho insegnato per tredici anni, proporre a tutti gli alunni della scuola a Natale la realizzazione del presepe vivente. Quando tre anni fa mi è stata affidata la dirigenza della mia "storica" scuola, nel nostro Paese dilagava il pensiero di solerti professori e di vari colleghi del nord e del centro-sud i quali — in nome della laicità delle scuole statali — ritenevano decisamente giusto vietare i presepi nelle scuole adducendo l'impellente necessità di non discriminare nessuno. Quest'ondata di polemiche è arrivata anche all'Aterno Manthonè, scuola multietnica e progressista, ma guardando la documentata esperienza fatta dai nostri studenti nel corso degli anni, nessuno ha saputo documentare tale discriminazione; anzi, emergevano storie e fatti che dicevano il contrario. Come documentato da una nostra alunna musulmana, che nel 2015 ha voluto partecipare attivamente al presepe vivente chiedendomi con determinazione di poter interpretare il ruolo della Madonna. Per superare in me qualunque tipo di obiezione, senza alcun avvertimento ha persino condotto in presidenza suo padre, il quale con una semplicità sconvolgente mi ha rassicurato "dell'unicità del nostro Dio" e del suo interesse a far conoscere a sua figlia la cultura insegnata a scuola, perché "solo la conoscenza avrebbe potuto far crescere sua figlia e renderla vera musulmana". Così nel presepe vivente abbiamo davvero sperimentato l'inclusione e l'accoglienza verso tutti.

Quest'anno tutta la comunità dell'Aterno Manthonè ha accolto con decisione unanime la proposta di rappresentare la Natività nel cuore delle terre devastate dall'ultimo terremoto. E così il presepe vivente degli studenti del Manthonè di Pescara, che da sempre costituisce un'importante esperienza di approfondimento sul piano etico, storico e religioso, quest'anno ha sperimentato un altro obiettivo, quello della solidarietà e della condivisione. I ragazzi di schianto hanno proposto il titolo, "Presepe vivente della rinascita", perché guardando le storie e le esigenze degli abitanti delle zone terremotate, così come quelle di ognuno, era evidente l'esigenza di riconquistare, trafficare e rielaborare l'eredità consegnata dalla nostra tradizione, per poterla esprimere nel tempo presente e così verificarne la validità.

E il lavoro è partito con una dinamicità e creatività che mi ha sorpreso ed ha superato qualunque ottimistica previsione. Abbiamo coinvolto il comune di Pescara; l'assessore alle Tradizioni cittadine Paola Marchegiani si è entusiasmata della proposta ed ha dapprima fatto deliberare il presepe vivente della scuola come facente parte delle tradizioni cittadine, poi ha coinvolto il sindaco, proponendo il presepe a Pescara del Tronto in modo da suggellarne il gemellaggio con la nostra città. Infine ci ha spinto a coinvolgere l'intera Regione. Sia il governatore Luciano D'Alfonso che il direttore dell'Ufficio scolastico regionale hanno detto sì, coinvolgendosi in un avvenimento che solo permette di fondare realisticamente la speranza.