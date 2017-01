MIUR / Scuola, iscrizioni online 2017/2018: come registrarsi e quando inviare le domande (Ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

MIUR, SCUOLA: ISCRIZIONI ONLINE 2017/2018: AL VIA LE REGISTRAZIONI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Anche quest'anno il Miur ha messo a disposizione dei propri utenti, tramite il sito ufficiale, il portale che permetterà di procedere con le iscrizioni online 2017/2018 e relative alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Già da oggi, lunedì 9 gennaio 2017, a partire dalle ore 9:00 le famiglie potranno accedere all'apposito portale iscrizioni.istruzione.it, dal quale poter ottenere le credenziali utili per poter poi inserire la successiva domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico. Le domande potranno essere inoltrate solo a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio ed entro le 20:00 del 6 febbraio. Il Miur sottolinea come la compilazione della domanda potrà essere effettuata in qualunque momento, a patto che avvenga entro i limiti di tempo stabiliti dalla circolare diffusa dal Ministero nelle passate settimane. Non è prevista, dunque, alcuna precedenza temporale, quindi chi invia per primo la propria domanda di iscrizione online 2017/2018 non avrà la precedenza sugli altri. Le iscrizioni online, inoltre, saranno obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le paritarie. In merito alle scuole dell’infanzia, resta valida la procedura cartacea da far pervenire sempre entro la data massima del prossimo 6 febbraio e con partenza dal 16 gennaio.

MIUR, SCUOLA: ISCRIZIONI ONLINE 2017/2018: LE NOVITÀ (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - L’iscrizione scolastica online 2017/2018 prevista dal Miur, quest’anno sarà caratterizzata da una novità: chi dispone già di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà infatti utilizzare le credenziali già in suo possesso senza prima effettuare la registrazione, che è possibile effettuare già a partire dalla giornata odierna. L’iscrizione tramite l’apposito portale messo a disposizione dal Miur riguarderà anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali di Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto. Infine, allo scopo di permettere alle famiglie di familiarizzare con il portale di iscrizioni online 2017/2018, il Miur ha deciso di mettere a disposizione una vera e propria mini guida comprensiva di video tutorial, oltre ad un’apposita assistenza telefonica già attiva da oggi 9 gennaio, in grado di risolvere qualunque tipo di dubbio in tempo reale.

© Riproduzione Riservata.