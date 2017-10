BANDO PERSONALE ATA 2017/ Scuola, Graduatorie Istituto III fascia: scadenza e domanda per le supplenze

Bando Personale Ata 2017 (LaPresse)

Il bando e la domanda per il Personale Ata 2017 sono finalmente usciti con le graduatorie di terza fascia d’istituto per tutto il personale tecnico della scuola statale italiana: dai collaboratori scolastici agli assistenti amministrativi fino ai tecnici, guardarobieri, cuochi e infermieri. Le domande per le graduatorie di terza fascia d’istituto per le supplenze nella scuola pubblica si potranno ora presentare dal 30 settembre al 30 ottobre 2017; così è stato deciso dal Miur con la pubblicazione ieri della procedura ufficiale per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo/istituto di III fascia dell’intero personale Ata. La novità del mondo scuola prevede ora una graduatoria per il triennio 2017-2020, con la presentazione in sola modalità cartacea o PEC fino al 30 ottobre: invece, per quanto riguarda la scelta delle istituzioni scolastiche avverrà, telematicamente tramite il portale Istanze Online, secondo la tempistica che verrà comunicata dal Miur. Sono già disponibili i modelli di domanda da poter presentare: D1 per le domande di inserimento generali; D2 per le domande di conferma e aggiornamento; D3 per esprimere le sedi (da compilare su Istanze OnLine appena il Miur fornirà la tempistica adeguata); D4 per il depennamento dalle graduatorie di I fascia per iscriversi in terza. CLICCA QUI PER TUTTE LE MODALITÀ DI DOMANDE ATA E LE INFO DAL MIUR

ECCO QUALI SONO I LAVORI ATA

Sono principalmente quattro le aree in cui sono divisi i lavoratori del Personale Ata e diversi sono anche le tipologie di scuole in cui potranno essere affiliati per le supplenze: in particolare, come ribadisce lo stesso decreto di apertura dell’aggiornamento graduatorie, nell’Area A vi saranno i Collaboratori Scolastici (CS) e prevede tutte le scuole; nell’Area As potrà andare il Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), dunque solo negli istituti di agraria. L’Area B invece è quella che contiene la maggior parte di distinzione tra le varie scuole: Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole; Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati; Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati; Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado; Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati. Da ultimo, resta l’Area D dove risiede il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), anche qui operativo in tutte le scuole. Il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico è diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale, per cui a ciascun diploma corrisponde una determinata area professionale: come giustamente spiega Orizzonte Scuola, proprio per facilitare la presentazione delle domande Ata, il Miur ha messo a disposizione un’applicazione grazie alla quale è possibile visualizzare l’area professionale cui afferisce il proprio diploma.

