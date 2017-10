Legge di stabilità, cosa cambia per la scuola/ Maxi aumento per i presidi, per i docenti bonus Renzi a rischio

Legge di stabilità, cosa cambia per la scuola: maxi aumento per i presidi, per i docenti bonus Renzi a rischio. Le ultime notizie sulle misure e gli aggiornamenti

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Legge di stabilità, cosa cambia per la scuola (Foto: LaPresse)

LEGGE DI STABILITA', COSA CAMBIA PER LA SCUOLA?

Buone notizie per i presidi: la manovra annunciata dal governo per la scuola, l'università e la ricerca prevede un corposo aumento dei loro stipendi. L'adeguamento partirà da settembre del prossimo anno e riguarderà gli attuali 7.993 presidi italiani. Con la Legge di stabilità la crescita annuale sarà di 11.899,74 euro lordi a testa: si tratta di 440 euro netti al mese. Un aumento del genere non si vedeva da tempo nella pubblica amministrazione, non è frequente neppure nel settore privato. Il governo Gentiloni ha deciso dunque di ricompensare i dirigenti scolastici sul piano economico. Se i presidi possono esultare per il maxi aumento, lo stesso non si può dire invece dei docenti, il cui aumento rischia di trasformarsi in una clamorosa beffa. Ne è previsto uno di 85 euro lordi, ma per il 41% degli insegnanti che guadagna meno di 25mila euro lordi l'anno e incassa il bonus mensile da 80 euro concesso da Matteo Renzi c'è il rischio di perdere il bonus. Riceverebbero un aumento di 85 euro in busta paga, ma ne perderebbero 80. Una vera e propria beffa. Servono dunque risorse aggiuntive per evitarla, ma alcuni sindacati nutrono dei dubbi sulla copertura degli aumenti annunciati.

UNIVERSITÀ: SCATTI BIENNALI PER I DOCENTI

A partire dal 2018 e con decorrenza 1 gennaio 2016 gli scatti triennali dei docenti universitari diventeranno biennali: in questo modo si vuole superare l'impasse creatosi con il governo Monti e proseguito nella prima fase del governo Renzi. Il Fondo per il finanziamento ordinario è stato aumentato di 60 milioni per l'anno prossimo, 75 milioni per il 2019, 90 milioni per il 2020, 120 milioni per il 2021 e 150 milioni dall'anno 2022. Ai professori però non basta: prosegue quindi lo sciopero degli esami. Undicimila docenti universitari sono in mobilitazione. «Chiedevamo la decorrenza economica dal 2015, con questa scansione ci vorranno dieci anni per recuperare quanto abbiamo perso». È stato aumentato anche il Fondo di finanziamento ordinario per l'assunzione di 1.304 ricercatori universitari di tipo B e 307 ricercatori degli Enti pubblici di ricerca: costerà 90 milioni a partire dal 2019. Poi ci sono 17 milioni nel 2018-2019 per il consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Non ci sono aumenti invece per le borse di dottorato. Per gli Atenei virtuosi la possibilità, "in via sperimentale", di incrementare le risorse per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo e del personale dirigente "per il 10% delle risorse assunzionali".

© Riproduzione Riservata.