Scuole paritarie/ 204 istituti chiusi nel 2016: ecco perché

Scuole paritarie, presentato il XIX Rapporto del Centro studi della scuola cattolica, con tanto di proposte e strumenti per salvare le scuole. Nel 2016 sono state 204 le scuole chiuse (159 materne, 26 primarie, 12 medie inferiori, 7 istituti superiori) e molti istituti paritari rischiano di dover fare la stessa fine: un trend in crescita, con un totale di 580 scuole in tutta Italia nell'ultimo quadriennio. Le difficoltà economiche la causa principale di queste chiusure e l Centro studi scuola cattolica ha fotografato la situazione con il Rapporto annuale, presentato alla Camera dei Deputati alla presenza del segretario generale della Conferenza episcopale italiana il vescovo Nunzio Galantino e del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, come sottolinea L'Avvenire. "Il valore della parità" il tema scelto dal Cssc: "il valore della parità è soltanto quello economico e non anche quello del valore del suo servizio, di ciò che fa e offre all'intero sistema scolastico italiano" le parole di Sergio Cicatelli, coordinatore scientifico del Centro studi scuola cattolica.

GALANTINO: "AUTONOMIA E PARITA' ANCORA DELLE INCOMPIUTE"

Intervenuto alla presentazione del Rapporto della Camera dei Deputati, il vescovo Nunzio Galantino ha commentato: "La scuola statale non è certo un avversario. Anzi le va riconosciuto il merito di aver alfebetizzato gli italiani negli ultimi decenni e di essere impegnata a garantire a tutti gli alunni una formazione di qualità". Prosegue il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana: "Il sostegno dello Stato per le scuole paritarie non nasca dalla considerazione che la loro esistenza consente un risparmio per lo Stato stesso. Sarebbe ben triste". Il monito è ben preciso: "autonomia, parità e liberta di scelta educativa sono ancora delle incompiute". Successivamente, la replica di Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione: "Considero assolutamente importante il fatto di proseguire in un lavoro che mette al centro della scuola pubblica, quindi sia statale che paritaria, gli obiettivi qualitativi dei percorsi formativi dei ragazzi". Prosegue con l'analisi economica: "Noi abbiamo completato la parte economica, ma rimane questo tema del costo standard: un impegno l'ho già preso, faccio fatica a costruire un gruppo plurale sui costi standard, ma – riporta L’Avvenire - ho detto che lo faccio e lo farò".

IL COMMENTO DI LUIGI BERLINGUER

Intervenuto alla presentazione del Rapporto, l’ex ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer ha sostenuto che ““In Italia non c’è la scuola di Stato o la scuola cattolica: prima di tutto c’è la scuola. Istituire una scuola paritaria è un diritto e non una facoltà, né tanto meno una concessione dello Stato”. Parlando della legge 62/2000, che ha costituito un “polo unico dell’istruzione”, Berlinguer ha sottolineato che lo Stato deve assicurare alle scuole paritarie piena libertà e un trattamento equipollente a quello riservato alle scuole statali: “Una diversificazione all’interno di un unico sistema. Il pluralismo è uno dei valori della parità; per questo è importante garantire in Italia reale parità scolastica e libertà di educazione”, riporta Orizzonte Scuola. E, in chiusura, l’elogio alla scuola cattolica: "dopo la legge 62 la qualità della scuola cattolica è aumentata conclude Luigi Berlinguer - molte famiglie scelgono non per motivi religiosi ma per la qualità dell’offerta formativa".

