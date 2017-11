CLASSIFICA SCUOLE ITALIANE/ Vince ancora la paritaria "Sacro Cuore" a Milano (Eduscopio)

La Fondazione Agnelli ha reso noto le classifiche delle migliori scuole italiane nel corso del 2017, si confermano quasi tutte quelle dello scorso anno ecco quali sono

09 novembre 2017 Paolo Vites

LaPresse

Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, ha reso nota anche quest'anno la classifica delle migliori scuole italiane. Tale classifica si basa sugli esiti universitari degli studenti, dell'accesso dei diplomati al mondo del lavoro, contando l'istituto scolastico di provenienza. Una classifica che si tiene ormai da quattro anni, interessa circa un milione di studenti e contiene moltissime informazioni utili per l'educazione e anche per il mondo del lavoro. Classifica, quella del 2017, che in gran parte conferma i dati dell'anno precedente. A Milano infatti per il secondo anno consecutivo si conferma miglior scuola del capoluogo lombardo l'istituto paritario Sacro Cuore di Lambrate (definito su Repubblica "scuola cattolica che si ispira a don Giussani") mentre a Roma c'è un cambio al vertice: il liceo Tasso prende il posto del Mamiani. A Napoli praticamente alla pari il Sannazaro e l'Umberto I. Cambio al vertice anche a Bologna dove il classico Mighetti svetta al primo posto mentre per lo scientifico il Galvani scalza dalla vetta il Copernico.

Commenta il direttore della Fondazione, Andrea Gavosto: "È naturale che i nomi tornino, il meccanismo cambia lentamente. Nei prossimi anni sicuramente vedremo nuovi istituti salire in classifica, ma queste liste sono il risultato dei successi universitari dei giovani che escono da quelle scuole. In molti casi si tratta di istituti famosi, certamente ci sono professori di livello ma anche studenti che possono contare su un background familiare che li sostiene". Che aggiunge che restano bassi gli accessi all'università da parte di chi ha frequentato gli istituti tecnici: "È uno degli effetti della crisi. Dal 2009 la gran parte dei diplomati di questi indirizzi ha scelto di lavorare, segno evidente che le famiglie non potevano permettersi di farli continuare a studiare. Un peccato, a mio parere, l'Italia continua ad avere un numero basso di laureati". Criticando infine il meccanismo degli open day che, dice, non serve granché a far decidere che scuola scegliere. mentre si registra un boom di visitatori su Eduscopio, segno di quanto le famiglie vogliano notizie certe.

© Riproduzione Riservata.