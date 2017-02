Concorso scuola docenti 2016 / Graduatorie di merito: no allo slittamento delle assunzioni, insorgono i vincitori (Miur news oggi 1 febbraio 2017)

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, GRADUATORIE DI MERITO: NO ALLO SLITTAMENTO DELLE ASSUNZIONI, INSORGONO I VINCITORI (MIUR NEWS, 1 FEBBRAIO) - Insorgono i docenti appartenenti al gruppo Vincitori concorso scuola 2016 contro l'ipotesi di uno slittamento delle graduatorie di merito che non garantirebbe l'assunzione entro il triennio come invece stabilisce la Legge 107. Il gruppo, attraverso un comunicato al vetriolo pubblicato da Orizzonte Scuola, si è scagliato contro l'emendamento 4.19 al decreto “mille proroghe” proposto dal senatore Ruta del PD che comporta uno slittamento a data da destinarsi delle graduatorie di merito del concorso docenti. Un'eventualità che i Vincitori Concorso Scuola 2016 non vogliono prendere neanche in considerazione, e che li spinge ad esprimere la propria "contrarietà e indignazione". L'invito all'esecutivo Gentiloni e al Parlamento tutto è quello di "respingere queste richieste e a trovare immediatamente una soluzione per assumere tutti i vincitori entro i termini prestabiliti dalla normativa vigente". Le richieste dei vincitori delle cattedre verranno ascoltate?

CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2016, GRADUATORIE DI MERITO: NO ALLO SLITTAMENTO DELLE ASSUNZIONI, LE MOTIVAZIONI DEI VINCITORI (MIUR NEWS, 1 FEBBRAIO) -Il concorso scuola docenti 2016 continua ad essere terreno di scontro per via delle graduatorie di merito. Su questo argomento si è espresso anche il gruppo Vincitori concorso scuola 2016, dichiarando la propria contrarietà all'emendamento 4.19 al decreto “mille proroghe” proposto dal senatore Ruta del Partito Democratico, che non garantirebbe l'assegnazione della cattedra ai docenti nell'arco del triennio, ma la farebbe slittare a data da destinarsi. Pur richiamandosi alla legge 107, che garantisce il principio di assunzione entro i tre anni dal concorso, come riporta Orizzonte Scuola, l'associazione ha spiegato che "a causa della famigerata mobilità straordinaria dello scorso anno, ci sono regioni e classi di concorso con graduatorie di merito che non sono state fatte scorrere: risultato assunzioni zero. In questa situazione addirittura si propongono nuove deroghe ai vincoli triennali: lo “straordinario” diventa “ordinario” e tutto a discapito della categoria di docenti precari abilitati e vincitori di un pubblico concorso". Il gruppo Vincitori concorso scuola 2016 fa sapere che "si difenderà in ogni sede, anche legale, nei confronti di qualsiasi decisione lesiva del proprio diritto al ruolo entro i termini stabiliti dalla Legge".

© Riproduzione Riservata.