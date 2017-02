SCUOLA/ Ecco perché le aule professori diventano "parcheggi"

Ha fatto molto scalpore la lettera che Daniele Costantino, docente di filosofia e pedagogia al Liceo Alfieri di Torino, ha inviato al ministro dell'Istruzione per denunciare il fatto che pur essendo assunto a tempo indeterminato, come docente incaricato del potenziamento, passa il proprio tempo in aula docenti, in attesa che gli venga dato qualche incarico.

La notizia ripresa da Repubblica.it, alcuni giorni fa, mette il dito su un'altra piaga dell'organizzazione del personale della scuola italiana. "Il mio impegno è quasi zero. Vado a scuola per 18 ore a settimana, timbro il cartellino, passo dai bidelli per vedere se mi hanno assegnato qualche sostituzione. Se non è così, mi siedo in sala professori e aspetto".

Com'è possibile che accada una cosa del genere? In realtà non c'è da stupirsi, perché ci sono numerose categorie di docenti che, usciti dai ranghi dell'assegnazione alle classi, per vari motivi, vengono parcheggiati nei vari istituti a fare lavoretti di vario genere. Sono docenti assunti a tempo indeterminato, che per loro fortuna non possono essere licenziati. Accade spesso quando sparisce una funzione. Grazie all'approvazione delle nuove classi di concorso (gestione Giannini), molti insegnanti tecnico-pratici che operavano nei laboratori di informatica gestionale hanno perso il posto, oppure la liquidazione dei linguistici sperimentali (gestione Gelmini) ha portato un buon numero di lettori madre lingua a dover sopportare il supplizio del tappabuchi. Personale con molta esperienza e competenza, spesso con cittadinanza inglese, francese, americana, spagnola, hanno visto snaturare il loro lavoro e il bivacco in aula docenti è diventata la norma. I casi sono tanti e chi non si ricorda i docenti di dattilografia e stenografia, che sopportarono le pene dell'inferno per essere collocati in pensione (allora le maglie erano larghe) o per cambiare insegnamento?

Il professore di Torino fa parte dell'ultima generazione, quella dei potenziatori. Assunti per migliorare l'offerta formativa, in base all'altisonante Rav (Rapporto di autovalutazione) e inseriti nei progetti del cacofonico Ptof (Piano triennale dell'offerta formativa), molti sono riusciti a ritornare a casa, in genere al Sud, mentre quei pochi che non hanno potuto svignarsela, sono rimasti incagliati nelle secche di qualche scuola, a far da supporto a ipotetici insegnamenti di supporto che spesso durano il tempo di un anno scolastico. Dipende poi dalla capacità-creatività dei dirigenti scolastici, che si inventano ogni sorta di incarico pur di non vedere gente, spesso già stagionata, ciondolare nei corridoi.

Molti di questi docenti sono comunque impegnati nei famosi corsi di recupero (gestione Fioroni), che oggi hanno perso ogni significato in quanto, se pur obbligatori, non hanno finanziamenti adeguati e le scuole possono offrire agli studenti per il recupero di un debito al massimo 10-15 ore. Altri poi vengono utilizzati a supporto dell'Asl (alternanza scuola-lavoro), che com'è noto coinvolge circa 250mila studenti all'anno, istituita senza però prevedere risorse umane e finanziarie precise.