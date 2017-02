SCUOLA/ Si può essere "analfabeti" nella società più tecnologica di tutte?

A leggere l'appello di 600 accademici, uomini di cultura e professionisti, tutti accomunati dal desiderio di "salvare" la lingua italiana, mi sono venuti in mente due cose: la riforma Gelmini che ha sottratto un'ora di italiano in tutta le medie e superiori; e Socrate, quando diceva: "Chi crede di poter tramandare un'arte affidandola all'alfabeto e chi a sua volta l'accoglie supponendo che dallo scritto si possa trarre qualcosa di preciso e di permanente, deve esser pieno d'una grande ingenuità…".

Qualche classicista potrebbe storcere il naso ad ascoltare questo ossimoro culturale, in quanto sono tutti presi a trovare il rimedio per salvare l'insegnamento del latino e del greco e le sorti del liceo classico: le ultime statistiche delle iscrizioni informano di un'inversione di rotta; infatti ben il 6,6 per cento a fronte del 6,1 per cento dell'anno scorso si è iscritto al classico e ciò dimostra che tutte le iniziative, spesso folkloristiche, in una società dell'apparenza e dell'apparire sortiscono effetto concreto!

Adesso alla lettera-appello della proposta dei Seicento (come sono stati battezzati), già ampiamente discussa sulle pagine del sussidiario si è aggiunta il contro-appello di un altrettanto nutrito gruppo di linguisti, dal quale emerge — lo diciamo senza entrare nel merito — una visione dinamica della lingua italiana e della sua didattica. A far da paciere dovrebbe essere l'Accademia della Crusca, che per ora tace, in attesa di sviluppi.

Ma come potremmo veramente "salvare" la lingua italiana non facendo rivoltare Dante nella sua tomba, che ci osserva divertito da lassù mentre si assiste a questo (almeno per me) surreale battibecco?

Negli anni Ottanta Eros Ramazzotti cantava: "Siamo ragazzi di oggi/ Pensiamo sempre all'America…". Eppure questa volta ci azzecca. Durante la mia ricerca dottorale sulla didattica del latino, nell'ambito di una disciplina, accademicamente giovane, denominata "Second Language Acquisition", ho "scoperto" Stephen D. Krashen: nato nel 1941 e professore emerito all'University of Southern California, egli ha negli ultimi vent'anni pubblicato importanti contributi sulla glottodidattica, sulla linguistica applicata e sul bilinguismo. La sua teoria, prima denominata "Modello del Monitor", poi "Ipotesi dell'Input", infine "Ipotesi della Comprensione", rimanendo sostanzialmente sempre la medesima, si inserisce, alla sua origine, nel filone delle riflessioni nate all'interno del Comprehension Approach e all'interno della Suggestopedia, in voga nel dibattito degli anni Settanta. La teoria di Krashen su come la mente umana apprenda una L2 (seconda lingua) diversa dalla madrelingua (L1), è, come scrivono Van Patten e Williams, "la prima teoria di ampio respiro che tenta di mettere in relazione una varietà di fenomeni nell'apprendimento linguistico che va dall'effetto dell'età al controverso ruolo dell'istruzione".

Nel 2004, Krashen, però, pubblicò un interessante libro, The Power of Reading. Insights from the Research (New York, Heinemann 1993), in cui espone uno studio longitudinale condotto in alcune scuole primarie e medie degli Stati Uniti d'America, dove la crisi delle competenze linguistiche (literacy) è un problema diffuso e sentito. Naturalmente è diverso il contesto storico, culturale, politico e sociale tra l'Italia e l'America ma si può senz'altro apprezzare la ricetta che Krashen propone per curare questo decadimento. Qui è possibile solo richiamarne alcuni punti che interessano il dibattito di casa nostra.