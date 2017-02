SCUOLA/ Toccafondi: giovani e droga, senza le famiglie la battaglia è persa

"Da politico sono totalmente contrario alla legalizzazione. Parlando con i ragazzi emerge che tutto è iniziato da lì. Gli adulti devono dire la verità ai giovani, ovvero che la droga fa male, porta alla distruzione del fisico, della mente, delle famiglie e porta solo a morte e disperazione". Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'Istruzione, interviene sul tema dei giovani e del consumo di droga, dopo il suicidio del 16enne di Lavagna scoperto in possesso di hashish. "La scuola da sola non può vincere questa battaglia".

Sottosegretario Toccafondi, il suicidio del ragazzo di Lavagna ha riacceso i riflettori sul tema della droga e dei giovani.

Sì ha ragione, anche se i riflettori non li abbiamo mai spenti. Mi permetta però di dire una cosa non semplice, ma per me ancora più evidente dopo gli avvenimenti di Lavagna. Il tema non è tecnico, non è legale, non è di rapporti economici, non è neppure procedurale. Il tema è umano, è di rapporti umani, educativo.

Cosa intende?

C'è una differenza evidente tra le parole di tanti commentatori che sembra abbiano sempre la risposta in tasca, e le parole della mamma dall'altare della chiesa: "In ognuno di voi sono presenti dei talenti che vi rendono unici e irripetibili e avete il dovere di farli emergere e di svilupparli. Là fuori c'è qualcuno che invece vuole soffocarli facendovi credere che sia normale fumare una canna, normale farlo fino a sballarsi, normale andare sempre oltre. Diventate piuttosto i veri protagonisti della vostra vita e cercate la straordinarietà (...). Le mie ultime parole sono per te figlio mio. Perdonami di non essere riuscita a colmare quel vuoto che ti portavi dentro da lontano". Sono parole su cui riflettere in ogni classe. Occorre ripartire da qui.

Tra i giovani il problema esiste e le risposte della scuola sembrano lontane.

Dobbiamo iniziare dai numeri, perché fino a poco tempo fa non avevamo la consapevolezza che il problema dentro le scuole fosse di tale portata. Dai numeri emerge tutta la drammaticità del problema e dell'emergenza educativa che siamo chiamati ad affrontare. Da un recente studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr) e Espad Italia emerge che circa 54mila studenti delle scuole medie superiori nel 2014 hanno assunto sostanze psicotrope senza sapere cosa fossero. Il 23 per cento di essi ha ripetuto l'esperienza più di 10 volte. Il 53 per cento di questi ha utilizzato un miscuglio di erbe sconosciute. Aggiungo che le proiezioni ci dicono che sono 600mila gli adolescenti che hanno consumato cannabis, 60mila cocaina, 27mila eroina e circa 60mila allucinogeni e stimolanti. Sono dati impressionanti che devono interrogare e muovere tutti i soggetti coinvolti nell'educazione dei giovani.

La scuola è uno dei soggetti chiamati in causa in maniera diretta per affrontare il problema.