SCUOLA/ Il dono di un cuore in fiamme: i ragazzi dello "Spedalieri" 10 anni dopo

L'orologio della storia sembra essere tornato indietro. Di dieci anni, al mese di febbraio del 2007. Oggi, come allora, i maggiori quotidiani invocano una grande alleanza "per riprendere come emergenza nazionale il tema dell'educazione, e sottoporre a una critica di massa la cultura del narcisismo" (Antonio Polito sul Corriere della Sera). Oggi, nel Ferrarese, un ragazzo sedicenne fa uccidere da un amico i propri genitori. Allora, a Catania, due giovani provocarono la morte di un poliziotto durante un derby di calcio e molti loro coetanei scatenarono una battaglia contro le forze dell'ordine, apparentemente senza motivo.

Oggi Antonio Polito, Ernesto Galli della Loggia e Susanna Tamaro, solo per fare alcuni nomi, ci ricordano che l'epicentro dello scontro generazionale è la scuola. Allora furono il filosofo e giurista Pietro Barcellona e gli studenti del liceo "Spedalieri" a raddrizzare il tiro del dibattito: l'uno rilevando che i fatti del "Massimino" non erano una questione di ordine pubblico, ma educativa, perché "si gioca con la morte quando la vita non vale niente" e gli altri lanciando un appello ai docenti e al mondo degli adulti; appello che fece ben presto il giro d'Italia, ma che rimase in gran parte inascoltato. "Abbiamo bisogno — scrivevano quei giovani — di qualcuno che non censuri la nostra domanda di felicità e di verità. Non accada che un ragazzo perda il gusto del vivere perché a scuola s'è trovato educatori rassegnati e vuoti".

Eppure oggi non è come ieri, non sono passati appena dieci anni: è cambiata un'epoca. I giovani, ribelli, insofferenti o ideologizzati di allora, sono oggi ragazzi da divano, incollati allo smartphone da cui non si staccano neanche la notte.

Quei ragazzi, allora, trovarono pochi adulti disposti a prendere sul serio il loro grido. Ma li trovarono: alcuni insegnanti, alcuni genitori e lo stesso Pietro Barcellona. Proprio con Barcellona gli studenti organizzarono un'affollatissima assemblea d'istituto in un cinema cittadino. In prima linea c'erano Fabio Lo Schiavo, allora 17enne e amante della musica che presiedette l'assemblea pubblica degli studenti e ne portò le istanze al ministro dell'Istruzione Fioroni; Ilenia Vasta, 18enne rivoluzionaria col mito di Che Guevara che avrebbe guidato una mostra sui fatti di Catania al Meeting di Rimini; Salvo Lussi, 16enne, rastafariano e militante di Rifondazione; e Johnny Tedeschi, a cui, fino a quel momento, interessava solo giocare a pallone.

Dieci anni dopo abbiamo incontrato quei ragazzi per discutere con loro del presente, rileggere gli avvenimenti di cui furono protagonisti e valutare la tenuta della domanda di cui si erano fatti portatori.

Ma prima di cedere loro la parola, diciamo qualcosa di quello che hanno vissuto in questo decennio, di come è cambiata la loro vita. Il fatto che ancora oggi li accomuna, pur dentro una diversità di situazioni umane che vivono, è l'interesse per la propria vita e per la questione educativa. Tutti e quattro, chi attraverso la comunità di Sant'Egidio, chi attraverso Comunione e liberazione o l'Associazione Cappuccini, hanno mantenuto aperta l'attenzione su se stessi e sulla realtà e svolgono azione di volontariato nei quartieri disagiati a contatto con la povertà e con gli studenti.