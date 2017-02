SCUOLA/ Internet è il punto di arrivo, non di partenza

Il dissidio tra cultura umanistica e scientifica può essere anche un dialogo su una visione antropologica diversa, inseribile nel paradigma della complessità che caratterizza la cosiddetta società liquida. Bisogna essere animati da grande curiosità come Odisseo e assetatati di conoscenza come l'Ulisse di Dante senza dimenticare la profonda analisi della psiche propria dell'Ulisse di Joyce. Per andare dove? Ne abbiamo parlato con Piero Martin, ordinario di fisica sperimentale nell'Università di Padova, autore, insieme ad Andrea Tagliapietra e Claudio Bertocci di Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla.

Professore, lei insegna fisica sperimentale nell'Università di Padova. Cosa ha significato per lei avere un'istruzione classica a distanza di tanti anni?

Il liceo classico è stato una tappa fondamentale della mia formazione e ancora oggi, trentacinque anni dopo la maturità, continuo a godere dei benefici di quell'esperienza di studi. L'università e poi il lavoro inevitabilmente richiedono una sempre maggiore specializzazione. Certo necessaria, ma che rischia di restringere gli orizzonti. Il liceo classico mi ha dato l'opportunità di studiare "a 360 gradi", dal greco alla fisica, dalla filosofia alla chimica: toccare con mano la complessità, la diversità e la ricchezza della cultura. Forse l'insegnamento più importante di quegli anni è stato proprio l'educazione alla diversità. E i percorsi di noi tre autori del libro — Claudio Bartocci, Andrea Tagliapietra ed io — credo siano un esempio di quante strade quella scuola abbia aperto.

Molti ragazzi che non scelgono il liceo classico si iscrivono al liceo scientifico, ma non quello tradizionale, bensì quello con l'opzione scienze applicate ovvero senza il latino. Lei che è uno scienziato: a cosa può "servire" lo studio di una lingua morta come il latino?

Alla stessa cosa cui "serve" qualsiasi altra materia che si studia negli anni della formazione pre-universitaria: è un pezzo del tutto. Negli anni dell'adolescenza ci apriamo al mondo e dobbiamo iniziare a costruire gli strumenti con i quali cercheremo di capirlo, di viverlo, di migliorarlo. Per dirla con don Milani, "Ogni parola non imparata oggi è un calcio in culo domani". Per costruire questi strumenti occorrono tanti componenti diversi. Così come per costruire una bicicletta occorrono le ruote, i pedali, i freni… Ecco, il latino ci aiuta a costruire la nostra conoscenza. E naturalmente ci lega alla nostra storia millenaria, ci aiuta a comprendere la nostra lingua, ad educare il ragionamento. Molto praticamente, mi ha poi aiutato ad imparare il tedesco, per esempio, il che mi è stato utile dato che per lavoro ho passato parecchio tempo in Germania.

Lei insegna una materia alla quale relativamente pochi ragazzi si avvicinano perché impauriti dalla difficoltà oppure per la scarsa preparazione scientifica avuta alle superiori. Qual è la sua esperienza in merito?