SUICIDIO DI LAVAGNA/ L'inganno dello "sballo" e il suo nemico. Lettera ai giovani

SUICIDIO DI LAVAGNA. Non è facile dopo una settimana di parole, di luoghi comuni e di strumentalizzazioni provare a riprendere l'unico filo davvero interessante, quello del dialogo con voi, ragazzi. In questi otto giorni gli adulti, io stesso, abbiamo parlato di voi tante volte e in mille occasioni. Lo abbiamo fatto perché la vostra esistenza, il vostro bene, ci interrogano, ci inquietano e, alcune volte, ci tormentano. Voi siete lo sguardo dove tutte le nostre ragioni crollano, voi siete la sfida che con le sue azioni inattese confonde le nostre certezze e i nostri pensieri. E allora, dopo questa settimana, forse è il momento di rivolgerci a voi, non come ci si rivolge a dei bambini, ma come si parla ad uno a cui si vuole bene, con cui probabilmente molto si è scherzato e poco si è detto.

Per questo non è possibile cominciare a parlarvi se non partendo dalla domanda più difficile, più dura: voi, tu, Angelo, Chiara, Alberto, Mirko, cosa avreste fatto al posto di Giovanni? Come vi sareste comportati?

Lo so che è dura pensarci, ma non porvi questa domanda significherebbe ignorare il fatto che — al posto di Giovanni — avrebbe davvero potuto esserci chiunque di voi. Non è un mistero, infatti, che la cannabis, il fumo, il sesso, i soldi, l'alcool e il potere siano, anche per voi, il modo più facile per rispondere a questa vita che sembra non avere senso, che sembra averci tradito, che ci ha promesso tanto e poi, alla fine, ci ha dato sempre poco. Il vuoto, questo vuoto che avanza dentro di noi e attraverso le nostre giornate, va fermato. A questo vuoto non possiamo reggere. Di fronte a questo vuoto non possiamo passare la vita a sentirci in colpa pensando che esso dipenda da noi, dal modo con cui abbiamo trattato nostra madre, nostro padre, la fiducia di chi ci ha voluto bene. Lo vediamo quando siamo soli, quando siamo in compagnia, quando baciamo o esultiamo, quando piangiamo o ridiamo: nel vuoto non si può vivere.

Per questo, allora, io mi chiedo: è proprio necessario stravolgersi per stare bene? Lo chiedo a voi, ma lo chiedo anche ai venticinquenni, ai quarantenni... davvero per avere un po' di pace bisogna farsi così tanto male da non sentire più niente, da non capire più nulla di quello che ci circonda? Io mi stordisco spesso di lavoro. Lo faccio per riempire il vuoto che ho nel cuore, eppure anche adesso — stanco per le mille cose fatte — non posso fare a meno di domandarmi se non esista, se non ci sia davvero qualcosa capace di riempire questo vuoto. Qualcosa che non preveda un'alterazione della mia coscienza, ma qualcosa che posso semplicemente amare e da cui farmi altrettanto semplicemente amare.