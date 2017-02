SCUOLA/ Decreti attuativi della Buona Scuola, si può rimediare al ritardo?

L'articolo 1, comma 180 della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Buona Scuola) prevede che "Il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di…".

Considerato che la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, e che il comma 212 della medesima legge ne prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — senza cioè alcuna "vacatio legis" — i diciotto mesi sono scaduti il 16 gennaio, considerato che il 15 è caduto di domenica.

Il comma 182 prevede ancora che:

"i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni".

Da quanto precede risulta che:

1) il termine previsto dal comma 180 è scaduto il 16 gennaio 2016. Entro tale termine, infatti, si chiudeva la forbice temporale di diciotto mesi concessa dal Parlamento al Governo in materia;

2) i decreti legislativi in esame, entro tale termine, dovevano essere "adottati".

La cosiddetta "prima lettura" effettuata dal Consiglio dei ministri, il 14 gennaio 2017, non sembra soddisfare il requisito richiesto dalla legge.

Ed infatti la delega al Governo da parte del potere legislativo (si tratta di norme "primarie") è costituzionalmente possibile, oltre che sulla base di "principi e criteri direttivi", solo nell'ambito di termini certi (art. 76 Cost.).

Considerare soddisfatta la condizione temporale in una situazione in cui non è stato acquisito il "parere" della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, né quello delle Commissioni parlamentari significherebbe pertanto che non esiste più un termine finale certo per la conclusione della procedura di approvazione dei decreti delegati, termine invece necessario per la nostra Costituzione, in quanto, altrimenti, il Parlamento si priverebbe, senza limiti temporali, della propria esclusiva competenza in materia legislativa.

Del resto il richiamato comma 182 recita testualmente che "i decreti legislativi… sono adottati, previo parere della Conferenza unificata..", parere che, allo stato, non risulta acquisito.

Quindi il 14 gennaio il Governo non ha adottato i decreti ma solo, in prima lettura, il loro "schema", perché, se non altro, mancava il parere della Conferenza unificata.