SCUOLA/ I prof al bivio tra Croce e Carducci

Il mondo della scuola è, ormai da qualche anno, attraversato da interessanti riflessioni sui fini e sulle metodologie di insegnamento nel contesto di un mondo in rapido cambiamento. È innegabile che una scuola che non sappia cogliere le sfide del proprio presente non possa in alcun modo "interessare" gli studenti, e quindi, tanto meno, innescare quei processi di apprendimento che sono essenziali per affrontare lo studio, le relazioni, il mondo del lavoro, in una parola: la vita. In molti concordano che un modello di trasmissione del sapere inteso come passaggio di informazioni sia un modello non più attuabile al giorno d'oggi (oggi che i processi di reperibilità delle informazioni sembrano molto meno problematici di un tempo). Da questa, credo corretta, impostazione del problema si "deduce" una nuova immagine di insegnante: non più di colui che impartisce un sapere, ma colui che si fa guida, che insegna ad imparare, eccetera.

La sfida che mi sembra si profili a questo punto è proprio quella di saper rinnovare l'insegnamento senza rischiare di perdere proprio ciò che si vorrebbe conquistare: ossia la possibilità che nella relazione educativa il soggetto si attivi, metta in gioco in modo creativo e personale le sue capacità in modo che si trasformino in vero sapere, ossia in capacità di interagire costruttivamente con il mondo.

Se ci domandiamo cosa possa innescare questo virtuoso processo, non dobbiamo farci trascinare dalla foga del nuovo e guardare solo in avanti (dove, non so voi, ma io non riesco a vedere). In un bellissimo passaggio di un suo saggio del 1910 (siamo ancora prima della riforma Gentile!) Renato Serra descrive la genesi del suo rapporto di "figliolanza" con Carducci, suo "maestro di civiltà". Egli è portato — da una serie di constatazioni che qui non interessano — a mettere in paragone due modalità di incarnare l'autorevolezza: Croce e Carducci. Serra ci invita a immaginare di averli di fronte: "con uno [Croce] si può parlare di tutto; con l'altro no. Il campo e l'apertura delle due intelligenze è diversa. Il Carducci ha delle angustie che Croce non conosce. Io sento che a costui, se dovessi prenderlo per maestro, mi potrei confessare in tutto il mio bene e nel male con una sincerità assoluta; poiché la sua intelligenza non rifiuta nulla del mondo. Prima di ogni moto di adesione o di simpatia, mi pare che debba sorgere in lui il desiderio di comprendere".

Insomma, il Croce sembra profilarsi come modello perfetto di maestro: aperto, disponibile, "saggio"; perfetto come ogni insegnate sogna (crede?) di essere. Con Carducci, personalità meno solare, le cose vanno in modo diverso. Con lui ci sono dei limiti, degli argomenti scivolosi, sui quali è pericoloso avventurarsi, giudizi politici da non dare — pena l'ira del maestro. Eppure anche se col Croce può parlare di tutto "la mia soddisfazione non n'era per nulla cresciuta. Diversa era, non maggiore".