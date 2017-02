SCUOLA/ Formazione docenti, i perché di un fallimento (e 4 mosse per uscirne)

In questi mesi di scuola i docenti hanno dovuto fare i conti con la formazione, divenuta, con la Buona Scuola (comma 124), "obbligatoria, permanente e strutturale".

La macchina si è messa in moto e gli insegnanti stanno partecipando ai corsi: chi nella propria sede, chi fuori sede, in rete, on line, e così via. Ma sull'argomento non pochi sono i punti poco chiari.

1) Il primo aspetto dai contorni sfrangiati riguarda il numero delle ore di frequenza. Il Miur ha pubblicato la Nota n. 2915 del 15/09/2016 in cui si legge "Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, […] L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano".

L'indicazione è molto chiara: l'obbligo è rispetto al contenuto del piano di formazione delle scuole, non al numero di ore. Ma poiché nelle bozze precedenti erano previste 5 unità formative di 25 ore ciascuna, per un totale quindi di 125 ore nell'arco del triennio, ancora oggi, in alcuni istituti, gira la voce che si debbano svolgere 125 ore.

2) Altro punto di confusione: le unità formative. La Nota suddetta, a settembre, dice: "Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative". A ottobre, il Piano per la formazione dei docenti aggiunge: "Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione può essere utile fare riferimento a standard esistenti, come il sistema dei CFU universitari e professionali": ma che cosa significa ciò? Che le unità formative devono essere di almeno 25 ore, come sono considerati i CFU? Ad ora, non è dato sapere.

3) Così, docenti e Ds cercano di arrabattarsi tra bozze e circolari che spesso si contraddicono e non forniscono indicazioni operative chiare. La stessa Nota è stata emanata per anticipare alle scuole la possibilità di iniziare a pianificare le attività di formazione. Come dire: voi partite, poi vi diremo bene come fare. Non diversamente ha operato il Miur sulla questione del cosiddetto bonus per il merito. Ci chiediamo se non sarebbe stato meglio pensare a forme di sperimentazione, da estendere, una volta validate, a tutto il territorio, piuttosto che utilizzare tutte le scuole come cavie della sperimentazione.

Nonostante queste difficoltà, le scuole hanno fatto partire il piano di formazione, che — a buon conto — contiene anche alcune novità.

La prima consiste nel fatto che il piano è organicamente strutturato, e lo si vede nella configurazione coesa e a cascata: le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti, progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione del personale. Le attività formative delle singole scuole devono poi essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel Pof, tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento (Pdm), ed essere connesse con le priorità dei piani nazionali.