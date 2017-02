SCUOLA/ Gli studenti? Cercano adulti che diano i nomi alle cose

L'altro giorno, in un tema di una mia alunna di seconda media, ho letto questa frase: non voglio essere qualcuno per il mondo, ma voglio essere il mondo per qualcuno. Mi ha confermato che ha trovato questa frase sul web e forse non l'ha usata solo come uno slogan, forse l'ha aiutata a dire quello che voleva dire in quel momento, ma non aveva ancora trovato le sue parole per dirlo. Qualche giorno fa, proprio su questo giornale, qualcuno ricordava che è la realtà, sono le esperienze che insegnano a scrivere. E che a partire da questo si può, anzi si deve, proporre un lavoro nuovo nelle classi di ogni scuola che consenta di superare la difficoltà, anzi l'incapacità di scrivere ormai conclamata e certificata anche dai docenti universitari.

Ricordando sempre su queste pagine la figura di Todorov e il suo splendido La letteratura in pericolo, mi sono permesso di sottolineare come il grande studioso rinvenisse nella distanza tra la scuola e il mondo, tra lo studio e l'esperienza umana di ogni giorno, il vero motivo dell'insignificanza della letteratura, la disaffezione alla lettura e alla scrittura da parte dei giovani. Ma, alla luce anche del suo pensiero, non credo che sia sufficiente dire che le esperienze insegnano a scrivere.

Mettiamola così, come la mia esperienza di insegnante e di scrittore mi dice ormai da tempo: le esperienze sono le cose che viviamo, le situazioni, i rapporti, le gioie e le difficoltà, gli amori e i disamori, ma scriverle, e anzi anche solo parlarne, significa dare un nome a queste cose, come per esempio ha continuato a dirci Mario Luzi nei suoi saggi e nelle sue poesie. Ma i ragazzi, gli studenti mancano già in questo primo passaggio e non perché non vivano le esperienze, ma proprio perché vivono cose che non sanno chiamare per nome: quanta povertà nella descrizione anche di un amore o di una passione che pure riempie loro gli occhi e il cuore.

Non è sempre una loro colpa, anzi non può esserlo quasi mai: hanno bisogno di incontrare un'altra esperienza che nomini, che abbia già nominato prima di loro quanto loro vivono ora. Del resto, come confermano la mia alunna e il suo tema, le parole degli altri diventano già le parole con cui chiamano le cose. Peccato che abbiano talvolta solo qualche canzone, qualche rapper o qualche pagina di aforismi dove andare a cercare.

Questo è il posto, il compito della scuola: non è vero che automaticamente sanno scrivere sulla loro esperienza, hanno bisogno di un aiuto, di un lessico delle cose e dei sentimenti. E il lessico non basta, anche perché la nominazione è già un giudizio; serve allora costruire, dare una forma a queste parole, serve una grammatica e una sintassi.