SCUOLE CHIUSE PER CARNEVALE/ Calendario scolastico, le regioni che si fermano: le date delle vacanze (Oggi, 25 febbraio 2017)

SCUOLE CHIUSE PER CARNEVALE: CALENDARIO SCOLASTICO, LE REGIONI CHE SI FERMANO E LE DATE DELLE VACANZE (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Non tutte le scuole resteranno chiuse per i festeggiamenti del Carnevale, che si concluderanno il primo marzo, giorno del mercoledì delle Ceneri. Lo stop didattico non è, infatti, previsto in tutte le regioni: Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Val d'Aosta e Veneto sospenderanno le lezioni, come riportato da Orizzonte Scuola. In Campania e Piemonte, però, le scuole resteranno chiuse il 27 e 28 febbraio, mentre gli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia resteranno chiusi anche il primo marzo. In Lombardia la chiusura è prevista in due momenti diversi: il 27 e 28 febbraio per il rito romano, il 3 e 4 marzo, invece, per quello ambrosiano. Riposo anche a Trento il 27 e 28 febbraio, mentre a Bolzano ci si ferma dal 26 febbraio al 4 marzo compreso. Per il Carnevale resteranno chiuse dal 27 febbraio al primo marzo le scuole venete, mentre nei giorni 2, 3 e 4 marzo sono previste le giornate dello sport, che prevedono attività finalizzate alla conoscenza delle diverse discipline sportive.

SCUOLE CHIUSE PER CARNEVALE: CALENDARIO SCOLASTICO, LE REGIONI CHE SI FERMANO. VACANZE LUNGHE PER... (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Gli studenti italiani si preparano a lanciare stelle filanti ai propri compagni di scuola o a fare scherzi ai propri insegnanti per Carnevale, ma non sarà possibile per tutti. Alcuni, infatti, si godranno qualche giorno di riposo. In alcune regioni si tratta di una tradizione talmente importante che resteranno chiuse le scuole, anche per diversi giorni. Lo scorso luglio il Miur ha pubblicato il calendario scolastico 2016/2017 che prevede la chiusura delle scuole per Carnevale, ma solo per alcune regioni. Sono soprattutto quelle del Nord Italia a fermarsi per un periodo di vacanza piuttosto lungo: in Valle d'Aosta, ad esempio, le vacanze per il periodo carnevalesco dureranno quasi una settimana. Le scuole che non hanno previsto la pausa per il Carnevale nel calendario scolastico potrebbero decidere autonomamente di restare chiuse, ma a patto di rispettare il limite di ore di lezione necessarie per la validità dell'anno scolastico. Non è da escludere - come riporta Skuola.net - che il preside in questi decida di organizzare attività alternative o di concedere la mensile assemblea di istituto.

