SCUOLA/ Colloqui Fiorentini, 220 scuole cercano il "segreto" di Pirandello

La XVI edizione de I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum, dedicata a Luigi Pirandello col titolo "Ora che il treno ha fischiato…", si terrà nei prossimi 2-4 marzo a Firenze, con la partecipazione di 3.500 docenti e studenti da oltre 220 scuole da tutte le regioni d’Italia e quest'anno anche dall'Inghilterra.

Perché Pirandello? "Crisi dell'uomo moderno" è ormai nelle scuole, nei manuali, nelle teste degli studenti, negli schemi dei docenti sinonimo di Luigi Pirandello: l'inettitudine dell'uomo, il relativismo, la frammentazione dell'io che dietro la maschera non trova più un volto e si scopre Uno, nessuno e centomila, la sua impossibilità ad essere certo di alcunché. Tutto questo è sintetizzabile con l'espressione "crisi dell'uomo moderno" e questa espressione è ormai convenzionalmente associata al nome dello scrittore agrigentino.

"Una delle poche cose, anzi la sola cosa ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal". Con queste parole inizia il suo romanzo più famoso, ma tutti ormai sanno che anche quest'unica, misera certezza alla fine della storia è destinata a sfumare, assieme alla perdita totale di identità del protagonista, che diventerà il Fu Mattia Pascal.

Ma quello che sfugge ad una lettura superficiale o affidata, nel peggiore e più diffuso dei casi, alla doxa dei manuali, è il significato più originale e provocante di questa espressione. Mi spiego meglio: la "crisi dell'uomo moderno" sembra una condizione atemporale, astorica e soggettiva, che caratterizzerebbe alcuni scrittori, Pirandello in primis, e che, a causa loro, avrebbe poi influenzato il secolo XX fino a travalicare nel nostro.

In sostanza sfugge la dimensione storico-culturale di questa crisi, per il semplice motivo che i manuali, i saggi, la critica di Pirandello, quasi mai si pongono una domanda semplice, così semplice da sfuggire completamente allo sguardo: la "crisi dell'uomo moderno" è crisi rispetto a cosa? O altrimenti: cosa va in crisi nelle pagine di Pirandello?

Crisi, come è noto, è termine greco che significa cambiamento. Allora la crisi dell'uomo moderno è un cambiamento, ma rispetto a che immagine di uomo precedente? Normalmente a questa domanda si risponde con il crollo delle certezze, la perdita della verità e le altre caratteristiche sopra elencate. Ma questa certezza che si perde, su cosa si fondava? Questa verità impazzita in cosa consisteva?

Porsi tali domande e cercare le risposte, ci permette di introdurci nella giusta prospettiva di Pirandello. Egli infatti denuncia la crisi dell'uomo moderno proprio perché queste domande gli sono scoppiate in cuore, come reazione alla weltanschauung, all'ipotesi di senso della vita che il suo contesto storico e culturale gli proponeva e dentro la quale era nato.

E che immagine di uomo e di esistenza gli presentava il suo tempo?