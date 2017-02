SCUOLA/ Programmi e moduli? No grazie, meglio la chiocciola

Expertise dovrebbe essere qualcosa di tendenzialmente opposto ad ignoranza. Così mi ha colpito l'aver letto contemporaneamente due articoli che fanno perno proprio su questi termini per invocare una maggiore consapevolezza nella cultura e nell'educazione.

Due articoli assai diversi per sede, estensione e destinatari. Il primo è di Giorgio Vittadini ed è uscito di recente su La Provincia di Como — un quotidiano locale che spesso, negli approfondimenti, non sfigura davanti a molti giornaloni nazionali — con il titolo "Abilità, valori e ideali. La scuola ignorante".

L'altro, di Tom Nichols, è sull'ultimo numero di Foreign Affairs e si intitola "How America lost faith in expertise – and why that's a giant problem". Nichols è un importante studioso di geopolitica che su questo tema aveva già scritto altri saggi, e il cui prossimo volume (The death of expertise, appunto) ha stimolato il dibattito prima ancora di uscire. Partirei da questo per discutere molte assonanze che mi sembra di vedere tra i due punti di vista, senza forzare il pensiero degli autori.

Il tema che Nichols affronta è la sempre crescente tendenza dell'uomo della strada non soltanto ad esprimersi con una presunta autorevolezza su qualunque argomento, ma a diffidare a priori dell'opinione degli esperti, ritenendosi sufficientemente qualificato per poterlo fare.

Dalle nostre parti lo vediamo ogni giorno: se una volta ci limitavamo ad essere tutti Ct della nazionale, oggi siamo diventati anche dietologi, economisti, climatologi e gourmet. Negli Usa questa tendenza porta ad una progressiva deriva verso un settarismo del pensiero deviante, ed anche la devastante campagna presidenziale dei mesi scorsi ne sembra una conseguenza.

Facile vedere la connessione con la pervasività della Rete come dispensatore e comunicatore: non, sottolinea Nichols, che l'errore stia nelle Rete in sé, come qualche apocalittico a volte sostiene, ma perché fornisce gli strumenti a chi cerca non il confronto, ma una conferma ai propri preconcetti, come una scorciatoia per l'erudizione. Perché, a differenza di una biblioteca dove può esistere un ordine, è sostanzialmente un semplice deposito in cui le ricerche sono guidate da algoritmi tutt'altro che imparziali nel riconoscere ed assecondare i gusti del navigante. E dove sempre più domina la logica del "gruppo", aggiungerei.

L'atteggiamento dell'uomo qualunque è così passato da un'apprezzabile disposizione critica, in cui si confrontano le proprie opinioni alla ricerca di una conoscenza meno superficiale, fino al ritenere le proprie opinioni autosufficienti e ad un'aperta sfiducia e pretesa superiorità nel confronti dell'esperto. Con tutte le sfumature del complottismo, di cui il movimento contro i vaccini è uno dei più drammatici esempi. Ritenendo quindi non che l'esperto possa sbagliare, il che è evidente, ma che sbagli quasi per definizione.

E in questo l'autore — non trascuriamolo — rileva un serio rischio per la stessa democrazia repubblicana, almeno così come si è delineata da Franklin in poi, nel momento in cui questo scollamento porta al prevalere di tecnocrazie incontrollate e tutt'altro che liberali.