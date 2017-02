SCUOLE CHIUSE A CARNEVALE/ Regioni e date: un giorno in più per gli studenti del Piemonte (oggi, 27 febbraio 2017)

SCUOLE CHIUSE A CARNEVALE, REGIONI E DATE: UN GIORNO IN PIU' PER GLI STUDENTI DEL PIEMONTE (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Siamo nel vivo del Carnevale 2017, un'occasione in più per gli studenti italiani di festeggiare con una breve vacanza. Le regioni prevedono infatti di chiudere per il ponte ed in particolare alcune, di matrice più turistica, chiuderanno invece le porte per qualche giorno in più. Non chiuderanno invece gli istituti scolastici del Centro e Sud Italia, così come Veneto e Liguria. La Valle d'Aosta è invece entrata nel vivo delle vacanze invernali e prevede una chiusura che da oggi, 27 febbraio 2017, terminerà il prossimo 1 marzo. Più fortunati gli studenti di Bolzano e Piemonte, che potranno invece rimanere a casa fino al 4 marzo, mentre avranno poco respiro gli alunni della regione Lombardia e della provincia di Trento, che dovranno ritornare sui banchi già da domani, 28 febbraio 2017. Allunga il periodo di festa anche il Piemonte, come ricorda La Stampa, che grazie a temperature basse e stagione invernale all'attivo con un boom di turisti all'attivo, ha scelto di mantenere chiuse le scuole fino all'1 marzo. Imita anche il Friuli Venezia Giulia, che riporterà gli studenti in aula dopo l'1 marzo, mentre si distingue la Campania con una chiusura che andrà fra i prossimi 6 e 7 marzo.

