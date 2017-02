INSEGNANTI PRECARI SCUOLA/ Mozioni Senato: in discussione la stabilizzazione dei docenti (Ultime notizie oggi, 28 febbraio 2017)

INSEGNANTI PRECARI, LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI AL SENATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Il Senato discute oggi sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari. A Palazzo Madama è infatti ripresa la discussione iniziata lo scorso 21 febbraio con le mozioni presentate dai senatori Centinaio, Di Biagio, Blundo, Petraglia, Bocchino, Puglisi, Pelino, D'Ambrosio Lettieri, Barani. Per quanto riguarda le Graduatorie ad esaurimento, in base ai numeri riportati da OrizzonteScuola e forniti dal movimento GAE IN RUOLO – NON UNO DI MENO durante le audizioni sui profili attuativi della legge 107/2015 in Commissione Cultura al Senato, "quelle completamente esaurite sono 66, mentre 124 hanno un docente iscritto. Nel complesso 132mila sono i precari ancora da sistemare, di cui 26 mila di secondaria di primo e secondo grado e ben 106 mila tra infanzia e primaria. Si tratta di oltre 90 mila “docenti” inseriti in GaE dai giudici a seguito di ricorsi". Il movimento ha chiesto di verificare la possibilità di “proteggere” chi è inserito in GaE da 10-15 anni, cioè gli insegnanti precari storici, con una fascia differente. Altro dato riguarda quello delle classi di concorso esaurite che sono 66, mentre restano ancora 124 classi di concorso con almeno un docente presente in graduatoria. Clicca qui per leggere le mozioni.

INSEGNANTI PRECARI, LE GRADUATORIE DI II FASCIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Riguardo all'inserimento degli insegnanti precari negli elenchi aggiuntivi II fascia OrizzonteScuola ricorda che il Miur ha pubblicato la nota con l’aggiornamento periodico delle graduatorie di Istituto: ogni semestre è possibile inserire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno e collocarsi in un elenco aggiuntivo alla II fascia di queste graduatorie. Il sito di riferimento dei docenti sottolinea che si tratta della quinta finestra semestrale dall’aggiornamento del 2014: chi si inserirà andrà in coda non solo ai docenti inseriti a pieno titolo, ma anche a coloro i quali si sono inseriti in II fascia nel corso delle precedenti finestre semestrali (1 febbraio 2015, 1 agosto 2015, 1 febbraio 2016 e 1 agosto 2016) Per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno i docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2017 dovranno presentare la richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno in modalità telematica (tramite Istanze OnLine), compilando il modello A5, tra il 16 febbraio 2017 e l’8 marzo 2017 (entro le ore 14,00). Clicca qui per leggere tutto.

