SCUOLA/ Diventare prof? Luci e ombre della nuova formazione iniziale

Il nuovo Governo, nonostante le incognite sul futuro politico, sembra intenzionato a proseguire il percorso inaugurato da Renzi e dalla Giannini con la Buona Scuola. In particolare ha avuto una accelerazione il percorso delle leggi deleghe che la 107/2015 aveva previsto ed è stata avviata un'ampia consultazione sui testi presentati.

Tra gli otto decreti attuativi della 107 è stato varato anche quello riguardante la formazione iniziale, che introduce un sistema unitario e coordinato comprendente sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione. Viene così definitivamente sostituito il sistema vigente che richiede oltre la laurea magistrale il conseguimento dell'abilitazione e, successivamente, il superamento del concorso.

La proposta che ora sarà al vaglio dei lavori parlamentari porta con sé, in nuce, un approccio alla formazione iniziale senz'altro positivo e costruttivo, sia per la scuola e gli studenti sia per coloro che vogliano intraprendere la carriera della docenza scolastica. Non mancano però ombre o criticità che si spera vengano corretti in sede parlamentare.

Alla base del decreto c'è una forte valorizzazione dell'esperienza sul campo. Si impara a fare scuola dentro la scuola. Non dentro una modalità spontaneista e individuale, ma dentro un percorso guidato da quanti hanno più esperienza e da quanti sono deputati alla metariflessione professionale al fine di formare professionisti che davvero hanno chiaro come si sta in una classe e come si accompagnino tutti gli studenti nel percorso della conoscenza e della crescita.

Quali le caratteristiche di questo percorso? A cadenza regolare (2 anni) saranno banditi concorsi nazionali riservati a chi possiede un diploma di laurea magistrale; chi supererà due prove scritte (una in più per chi sceglie il percorso del sostegno) e una orale, stipulerà con lo Stato un contratto retribuito a tempo determinato, di durata triennale, di tirocinio.

Il contrattista, così è definito l'aspirante docente nello schema di decreto, conseguirà nel primo anno di contratto un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario, mentre nei due anni successivi effettuerà nella scuola o nella rete di scuole a cui è assegnato tirocini formativi con graduale assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione dei docenti assenti. A conclusione di tale periodo, se valutato positivamente, sottoscriverà un contratto a tempo indeterminato.

La procedura in sé valorizza l'esperienza e la formazione on the job e permette davvero l'ingresso nella scuola di docenti competenti e motivati. Questo è confermato dall'esplicito collegamento tra formazione iniziale e formazione in servizio, per non interrompere la crescita professionale ad unico beneficio di tutti gli studenti. Formazione in servizio che integri le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini.