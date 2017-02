SCUOLA/ Delega 0-6 anni, ecco dove si gioca il futuro delle paritarie (e perché)

A fine gennaio il Governo ha approvato ed avviato al Parlamento per la dovuta discussione otto deleghe della legge 107/2015, attese per renderla attuativa e per poter capire e valutare l'indirizzo politico che orienterà l'impostazione della nostra scuola nei prossimi anni e, inevitabilmente, il futuro dei nostri figli.

L'attesa era ancora più grande per poter esaminare le eventuali conseguenze legate ad una dichiarazione pubblica (precedente il referendum del 4 dicembre scorso) di Matteo Renzi a "Porta a Porta" in cui l'allora capo del governo affermò che quello della scuola era stato uno degli errori del suo Governo.

Occorre dire che le deleghe presentano qualche aspetto migliorativo per il settore della scuola paritaria, come quello relativo alla formazione iniziale, in cui prende corpo il principio di uniformità di percorso tra scuola statale e paritaria richiesto, ma non accolto, durante l'approvazione della legge 107 ossia: assunzione a tempo determinato per tre anni nei quali il nuovo assunto deve acquisire il diploma di specializzazione (non più l'abilitazione) per avere al termine l'eventuale assunzione in ruolo (nelle scuole statali) o a tempo indeterminato (nella scuola paritaria).

I problemi nascono e possono essere gravi quando si affronta la delega per l'istituzione del sistema integrato 0-6 anni. Considero questa delega, come ho spiegato in un mio articolo, "la madre di tutte le deleghe" per il settore paritario.

Al primo approccio si nota che lo "stile" dell'estensore è lo stesso di quello della legge 107, come se si fosse dato vita ad una nuova corrente letteraria: senza scomodare Ungaretti, un "neo-ermetismo" che si caratterizza per l'impenetrabilità, ed un'ambiguità nei termini con espressioni di non sempre facile interpretazione.

Riscontriamo questa modalità già nel titolo. "Sistema Integrato" da sempre ha avuto il significato di apertura alla partecipazione di diversi attori che erogano un servizio pubblico con pari dignità. Nel decreto diventa un termine ambiguo e di diversa interpretazione: "integrato" si riferisce al sistema organizzativo verticale a partire dai servizi educativi per l'infanzia fino alla scuola dell'infanzia. Da questo cambio interpretativo prende riferimento tutta la stesura del decreto spegnendo, di fatto, le speranze del settore paritario di essere di fronte ad una nuova stagione che desse l'avvio, a livello nazionale, ad un vero "sistema integrato" sullo stile di quello già esistente e ben funzionante in alcune realtà comunali, come a Brescia.

L'uniformità dello "stile" con la 107 si rileva nell'analisi integrale, in cui si riscontra che anche in questo testo il termine "paritarie" compare solo due volte e solo per dire che esistono — art 2. Comma 2b e art. 12 comma 6 — (nella legge 107/15 su 232 commi solo tre volte); fatto inevitabile visto che, ad oggi, le scuole paritarie dell'infanzia gestite da realtà private coprono il 28 per cento del servizio offerto alle famiglie sul territorio nazionale (come si legge nella Relazione illustrativa) e, come sappiamo, in alcuni territori raggiungono e/o superano il 50 per cento.