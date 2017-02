SCUOLA/ Gli studenti non sanno scrivere in italiano? Bisognava fare la rivoluzione…

Nelle scuole la lingua italiana è trattata come avviene ad altre materie. In alcuni istituti docenti e studenti sono appassionati e motivati. In altri mancano la voglia o le capacità di insegnare e di apprendere. Infine, vi sono luoghi nei quali non accade nulla: si entra e si esce. Ogni scuola è caso a sé. La valutazione delle competenze a volte si fa, a volte no. Chi controlla spesso preferisce lasciar correre. Un'assoluzione non si nega ad alcuno. Tanto più che, fuori della scuola, ci sono quelli che pontificano su che cosa sia utile e che cosa faccia perdere tempo. Per chi sia pigro o incapace l'alibi è pronto: si dice che a scuola si insegnino molte cose inutili. Pare che lo affermino anche "gli esperti", di cui molti sono accademici, politici, giornalisti.

Sembra che molti abbiano ignorato l'appello in difesa della lingua italiana, la cui ignoranza impedisce ai giovani di crescere umanamente, socialmente e professionalmente. Sotto sotto, tra i giovani (e non solo) si ritiene che la capacità di comprendere e di redigere testi non sia poi così importante nella vita "là fuori": si pensa che siano competenze richieste a scuola, ma non nella società. È poi diffusa l'impressione che, da noi, sia sufficiente trovarsi al posto giusto nel momento giusto, magari avendo conoscenze importanti, amicizie altolocate (o bassolocate) e così via.

Poiché la scuola è vista come luogo dell'apprendimento di cose inutili, si tende a concludere che non valga proprio la pena apprendere cose "che non servono". Si è convinti che basti andare "su internet" e si trova già confezionato ogni testo utile. Perché secondo molti basta "scaricare" qualche documento, cambiare qualche dettaglio, et voilà, la pappa è pronta. Una generale accondiscendenza, nella società, accetta che si vada avanti in questo modo. Così, molti escono da scuola senza saper da dove iniziare per redigere un testo. Non pochi, peraltro, si spazientiscono persino a scrivere a mano — del resto, sono confortati da esperti per i quali in futuro basterà saper usare la tastiera, mentre sarebbe tramontata l'epoca della scrittura personalizzata. L'impersonalità al potere: riciclare testi altrui, pigiare tutti sugli stessi tasti producendo le medesime lettere dell'alfabeto.

Vi è chi reagisce, magari cominciando dalla calligrafia: e si diffondono già le scuole di bella scrittura. Rispondono al desiderio di imitare ciò che a uno sguardo privo di pregiudizi appare ben fatto. L'arte della calligrafia, che tra l'altro piaceva a Steve Jobs ed è assai diffusa nel mondo, in occidente è uscita dalla scuola, perché oggi è diffusa l'impressione che ad ognuno spetti il diritto di fissare un proprio criterio di valutazione. Non vi sono criteri oggettivi. Per questo, si rivendica il diritto per ciascuno di inventarsi la propria norma della lingua.