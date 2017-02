SCUOLA/ L'italiano in crisi? Il rimedio c'è, ma non è scritto nell'appello

Di appelli il dibattito culturale nostrano abbonda ormai da anni. Uno più o uno meno fa poca differenza. Tutti sembrano egualmente destinati a finire in nient'altro che strascichi di discussione sui giornali, diradantisi nel giro di poche settimane. E sì che ve ne sono alcuni i quali, al di là della forma un po' ripetitiva in cui vengono proposti, sanno per lo meno centrare tematiche veramente di interesse comune, se non addirittura, per usare una terminologia che pare d'altri tempi, di "interesse nazionale".

Tra questi vi è senza dubbio l'appello dei 600 docenti universitari, promosso da quel Gruppo di Firenze che ambiziosamente si propone di favorire "la scuola del merito e della responsabilità". Obiettivo: richiamare l'attenzione della nazione su un'emergenza quale la caduta in disgrazia della lingua italiana. I giovani studenti arrivano all'università, sostengono gli estensori dell'appello, e ancora commettono errori da terza elementare. Ma non è un problema solo di "grammatica": il fatto è che i giovani — dicono — non sono proprio capaci di esprimere in maniera appropriata il proprio pensiero.

Inutile girarci intorno: le cose stanno esattamente in questi termini. E la scuola è naturalmente la prima responsabile di questa situazione. Non per nulla gli appellanti puntano il dito contro il "governo del sistema scolastico", che "non reagisce in modo appropriato" all'emergenza.

Al di là delle proposte di soluzione, tutte sostanzialmente condivisibili — revisione delle indicazioni nazionali per dare maggior rilievo alle competenze di base; verifiche nazionali periodiche; coinvolgimento dei docenti degli ordini superiori per le verifiche in uscita — il problema di fondo risiede in quell'appello indistinto rivolto al "governo del sistema scolastico", inteso come sorta di elemento immutabile e superiore da cui dipendono i destini delle scuole del Regno.

Finché c'è una mente centrale che decide per tutti, e governa da lontano l'istruzione su tutto il suolo nazionale, possiamo starne certi: non ci sono verifiche e revisioni che tengano. Il problema oggi è forse che nei programmi nazionali si dice che è lecito per gli studenti italiani arrivare all'università commettendo errori grammaticali da terza elementare? No: il problema è che il governo del sistema semplicemente non governa. Desse anche le indicazioni più giuste e corrette, non sarebbe poi in grado di attuarle.

Si potrà forse dire che, in questi termini, il ragionamento rischia di piegare verso una china ormai nota: scaricare le responsabilità su un sistema che non funziona, e dire che nessun cambiamento parziale ha senso finché non si va all'origine ultima del problema. Non è così. Si mettano pure in pratica tutte le soluzioni proposte dall'appello, che — ripetiamo — sono più che condivisibili. Ma al tempo stesso, se proprio non si vuole cadere nell'annoso difetto dei "benaltristi", si eviti perlomeno di chiamare in causa quel governo centrale del sistema scolastico, legittimandone l'esistenza nei termini in cui oggi è concepito, e senza nemmeno cercare di minarne almeno un poco le fondamenta.