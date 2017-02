SCUOLA/ Esame di stato e valore legale, l'anello da spezzare

Con la pubblicazione delle materie estratte torna di attualità il tema degli esami di Stato al termine della scuola secondaria superiore, la vecchia "maturità", e si discute anche sulle caratteristiche che dovrebbe avere. Nella "storia infinita dell'esame di Stato" (rubo la definizione alla documentatissima storia delle scuola italiana di Nicola d'Amico), svolto per la prima volta nel Regno d'Italia nell'anno scolastico 1860-61, si è passati da "disumano" a pura formalità": pensate che nella sperimentazione del 1923-24, i bocciati furono così tanti che i genitori di tutta Italia si riunirono in comitati per fare ricorso al Tar, inteso come Tribunale Altezza Reale, per chiedere a Vittorio Emanuele III, in occasione del venticinquesimo di Regno, di "graziare" i candidati bocciati, ma il re, che non rischiava la gogna mediatica, rifiutò…

Dopo varie vicende, Giovanni Gentile nel 1924-25 mise a punto, con l'idea di rendere più rigorosa la scuola pubblica, un esame di maturità che attraversò con passo spedito mezzo secolo, pur essendo così impegnativo da figurare in molti scrittori come un incubo ricorrente, anche se una serie di trasformazioni "alleggeriscono", sia pure in modo confuso, la prova finale. Arriviamo così alla legge 119 del 1969, che interviene con profonde modifiche, innescando una serie di riforme che si sono susseguite in una incessante e probabilmente vana corsa verso la perfezione, sei solo negli ultimi vent'anni (1998, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009). Il cui — forse — ultimo atto è contenuto nel decreto attualmente in discussione.

E' chiaro che in una così articolata (e confusa) vicenda, spalmata su 140 anni, dato che il primo "regolamento speciale per gli esami di licenza liceale" venne emanato nel 1877, si è visto tutto e il contrario di tutto: sono cambiati il punteggio (decimi, sessantesimi, centesimi), il numero e il tipo delle prove (scritte, orali, su materie obbligatorie o a scelta del candidato, in base a sorteggio, con una "tesina" su temi a scelta del candidato), i requisiti per l'ammissibilità, la composizione della commissione.

Il nuovo regolamento valorizza il percorso del triennio della secondaria? Nel 1877 si prevedeva che gli studenti che avevano avuto la media di 7/10 in tutte le materie in tutti gli anni di corso avrebbero potuto conseguire la licenza senza esame, e alla fine dell'Ottocento si doveva sostenere l'esame solo per le materie in cui la votazione dell'ultimo anno fosse stata inferiore ad otto. La media del sei? Il diploma si poteva ottenere anche con un'insufficienza, purché non fosse in italiano o in latino. Potrei continuare con gli esempi, ma preferisco limitarmi ad alcune considerazioni essenziali, partendo dal chiederci: ma a che cosa serve l'esame di Stato?