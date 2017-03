SCUOLA/ Il "pericolo" delle maestre esaurite? Ecco ciò che le famiglie non sanno

Il legislatore trascura del tutto le peculiarità di una docenza prevalentemente al femminile, soprattutto nella scuola primaria, dove — lo ha richiamato di recente un articolo uscito su La Stampa — "un solo genere (quello femminile, ndr) occupa dall'82 al 96 per cento dei posti di lavoro disponibili". Non solo. L'eccessiva "femminilizzazione" si accompagna ad una scarsa coscienza dei problemi di salute della scuola, soprattutto quelli stress lavoro-correlato; mancano conoscenze nei dirigenti, prevenzioni e controlli. Eppure, i numeri ci sono e parlano chiaro, spiega Vittorio Lodolo D'Oria, medico e autore di studi sul burnout. Solo che la gente — le famiglie — non li conosce.

Dottore, lei si occupa da oltre un ventennio di ricerca attraverso la comparazione delle malattie professionali degli insegnanti rispetto ad altre categorie di lavoratori. Da troppo tempo quasi totalmente al femminile, tale "mestiere" richiederebbe un'attenzione specifica da parte del legislatore? Quale?

Apro e chiudo subito la querelle sulle quote rosa e quote blu che lascio volentieri a quelli che Sciascia chiamava i "quaquaraquà". Nutro profonda stima e ammirazione per la "donna 3m" (madre, moglie, maestra) che ringrazio di cuore per quanto e come lo fa. Purtroppo siamo nell'epoca in cui se hai più uomini, reclami più donne e viceversa. Entro subito nel merito dei problemi di salute della scuola e dico che nell'ordine vanno immediatamente: a) riconosciute le malattie professionali degli insegnanti (che sono prevalentemente — all'80 per cento — di tipo psichiatrico; b) allocati fondi adeguati per attuare la prevenzione prevista per legge; c) adottata una prevenzione efficace basata sulla formazione dei docenti; d) attivati i controlli perché tutti gli istituti scolastici attuino una prevenzione vera e non di facciata; e) presentati annualmente all'opinione pubblica i dati sulla salute reale del corpo docente per sfatare i nefasti stereotipi sulla professione insegnante.

Quali dati mancano alle sue ricerche affinché sia possibile dimostrare scientificamente, numeri alla mano, che l'insegnamento è professione ad alto rischio di logoramento psicofisico e che il personale al femminile della scuola necessita di formazione mirata e di tutele maggiori?

Ai miei dati non manca assolutamente nulla da oltre un decennio: basti vedere le pubblicazioni scientifiche su La Medicina del Lavoro (nn. 5/2004 e 3/2009). Quello che manca sono le ricerche su scala nazionale che governo e istituzioni si ostinano a non fare nonostante i miei reiterati appelli. I dati delle Commissioni mediche di verifica sono conservati gelosamente in un sottoscala dell'Ufficio III del ministero dell'Economia che non solo non li elabora, ma impedisce a chiunque di utilizzarli.

Perché?